Звезду фильма "Елки" госпитализировали с увечьями после драки в Москве

Развод Брежневой и Меладзе Тесты Раскрыта тайна о Кадышевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Понедельник 9 октября

10:48Боярский назвал причину отказа от съемок в фильме у Кончаловского 10:36Месть за прошлое или реальная кража? В чем обвиняют бывшего сотрудника дома моды Зайцева 10:16"В состоянии трупа": 59-летняя Лолита пожаловалась на неумение пить мало 09:57Звезду фильма "Елки" госпитализировали с увечьями после драки в Москве 09:45Признала Израиль своей второй Родиной: россияне жестко прошлись по Собчак 09:08Буланова сделала заявление о брачном контакте с молодым мужем 08:01Масс-маркет против нишевой парфюмерии: как выбрать идеальный аромат? 06:12Как психологические аспекты влияют на наши начинания в спорте 04:04Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям 02:07Когда просто премия не работает: 5 советов для повышения мотивации сотрудников 00:09Топ-10 эффективных омолаживающих процедур 23:52Прощай, Израиль? Куда делись Пугачева с мужем-иноагентом после ракетных ударов 22:09Как выбрать репетитора: советы и рекомендации 21:46Костенко объяснила решение увеличить грудь негативным влиянием беременности 20:18Намек Ковальчук на тайную свадьбу с Харламовым стал сенсацией: Было в конце лета 20:07Что скрывается за непрерывной сменой партнеров? Тренд на разводы или новая норма? 19:47Павла Волю перепутали с давно умершим певцом 18:1869-летняя Успенская оголилась и вызвала гнев россиян: Стыдно и обидно 17:33Николаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу 16:33Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Филипп Киркоров или SHAMAN? 16:07Посеявшая панику Кондулайнен вышла на связь и раскрыла причину своей пропажи 15:12Клавишник группы "Руки Вверх" найден мертвым в Москве 13:52Киркоров едко прошелся по оскандалившейся Боне: Громкость банки зависит от ее пустоты 11:43Обделенная мужским вниманием Бузова прилюдно накинулась на парня Клавы Коки 08:07За что россияне любят и ненавидят Ксению Собчак? 06:05Как Ваше число жизненного пути влияет на выбор профессии 04:10Подготовка к лазерной эпиляции: 5 советов для максимально эффективной процедуры 02:16Что такое синдром самозванца? И как от него избавиться? 00:08Чтобы деньги были всегда: Топ-7 советов для удачного распределения доходов 22:09А ты на своем месте? Как судьба подает нам знаки 20:05Николай Басков: талантливый артист, успешный певец и звезда современной эстрады 19:24Матвеев обнародовал новость о родах Боярской 18:39Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе 17:41На всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе 16:18Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой 15:16Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением 14:11Женатый Андрей Малахов попался наедине с другой после 12 лет брака 13:1467-летняя Любовь Казарновская нашла замену великому русскому языку 11:47Цымбалюк-Романовская публично заявила об отказе поддерживать украинцев 08:00Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа 06:42Россиян призвали категорически отказаться от самодельных обогревателей 04:31Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин 02:03Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам 00:14"Нога на горле": Гузеева рассказала о тяготах семейной жизни 22:29Пелагея вскрикнула: Билан устроил нечто на шоу "Голос. Уже не дети" 22:18Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой 21:00Новое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности 20:28Срочно: умер Расторгуев 19:40Ожирение стало массовой проблемой: и вот почему 19:32Второй SHAMAN? На Первом канале показали юное дарование
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Звезду фильма "Елки" госпитализировали с увечьями после драки в Москве

Звезду фильма "Елки" госпитализировали с увечьями после драки в Москве
602

С российским актером Павлом Баршаком случился инцидент в Москве. Артиста увезли в больницу с переломом ребер и пробитой грудной клеткой.

По информации телеканала "360", артист подрался с неким мужчиной, которой через окно балкона проник в дом к его подруге. Баршак физически превзошел оппонента, поэтому последнему пришлось ретироваться через окно. После этого актер обратился за медицинской помощью. В данный момент он находится в хирургическом отделении. Стоит отметить, что Баршак обрел широкую известность благодаря фильмам "Елки 2" и "Елки последние".

9 октября 2023, 09:57
Павел Баршак. Фото: Екатерина Цветкова/globallookpress.com
 Baza✓ Надежный источник

Боярский назвал причину отказа от съемок в фильме у Кончаловского

Боярский назвал причину отказа от съемок в фильме у Кончаловского
Популярный актер в интервью с журналистами признался, почему не стал играть в знаменитой картине "Романс для влюбленных". Знаменитый актер получил свою известность после выхода фильма "Д’Артаньян и три мушкетера".

Месть за прошлое или реальная кража? В чем обвиняют бывшего сотрудника дома моды Зайцева

Месть за прошлое или реальная кража? В чем обвиняют бывшего сотрудника дома моды Зайцева
Наследники Вячеслава Зайцева обнаружили пропажу драгоценностей. Внучка ныне покойного модельера Вячеслава Зайцева заявила о пропаже драгоценностей своего дедушки.

"В состоянии трупа": 59-летняя Лолита пожаловалась на неумение пить мало

"В состоянии трупа": 59-летняя Лолита пожаловалась на неумение пить мало
14 ноября главной эстрадной клоунессе страны Лолите исполнится 60 лет. "Круглую" дату она отметит большим концертом в столичном "Крокусе". А вот будет ли потом пир горой и дым коромыслом? Об этом корреспондент "Дни.ру" прямо спросил певицу на праздновании дня рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле. "День рождения я отмечу по-студенчески,– сообщила певица.

Признала Израиль своей второй Родиной: россияне жестко прошлись по Собчак

Признала Израиль своей второй Родиной: россияне жестко прошлись по Собчак
Журналист опубликовала пост, который произвел бурную реакцию среди подписчиков. Супруга Константина Богомолова является одной из самых известных и обсуждаемых личностей в российском шоу-бизнесе.

Буланова сделала заявление о брачном контакте с молодым мужем

Буланова сделала заявление о брачном контакте с молодым мужем
Татьяна Буланова рассказала, почему они с супругом пока не заключили договор. Как известно, Татьяне Булановой повезло не только в карьере, но и в личной жизни.

Выбор читателей

07/10СбтИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением 07/10СбтГражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе 07/10СбтНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе 07/10Сбт67-летняя Любовь Казарновская нашла замену великому русскому языку 07/10СбтЦымбалюк-Романовская публично заявила об отказе поддерживать украинцев 08/10ВскНиколаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу