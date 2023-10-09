Взял под опеку и изменил жизнь: как актер Бероев спас осиротевшего парня с синдромом Дауна

Егор Бероев и его супруга Ксения Алферова стали опекунами юноши, который потерял мать, и позаботились о нем.

9 октября знаменитый и любимый зрителями актер Егор Бероев отмечает 46-й день рождения. Достигая такого возраста, многие люди начинают оглядываться в прошлое и подводить итоги прожитых лет. Вероятно, иногда подобные мысли посещают и артиста. К счастью, он не только состоялся в жизни и многого добился, но и имеет то, чем можно по-настоящему гордиться.

Карьеру Егора Бероева с полной уверенностью можно назвать успешной. Он дебютировал в кино еще в 1994-м, снявшись в картине "Посвящение в любовь", и с тех пор не прекращает блистать на экранах. Личная жизнь артиста тоже сложилась на редкость удачно. Как известно, более 20 лет назад он женился на коллеге по цеху Ксении Алферовой. Сегодня их брак считается одним из самых крепких и образцовых.

С будущей супругой Егор Бероев встретился на съемках сериала "Московские окна". Впрочем, впервые актер увидел Ксению Алферову по телевизору еще до знакомства, и уже тогда понял, что должен ее завоевать. Поэтому, когда судьбоносная встреча состоялась, артист не упустил шанса покорить сердце коллеги. Спустя пару лет влюбленные сыграли свадьбу, а в 2007-м у них родилась дочка Евдокия.

Бероеву и Алферовой удалось построить семью, которой не страшны никакие недопонимания и невзгоды. Все дело в том, что супруги уже много лет смотрят в одном направлении. Их объединяет не только любовь к творчеству, но и жизненные убеждения. Как известно, артисты занимаются благотворительностью и помогают людям с особенностями развития. Благодаря своей деятельности им удалось изменить многие жизни. Однако особенно сильно они повлияли на судьбу осиротевшего парня с синдромом Дауна Влада Саноцкого.

В 2018 году одаренный юноша потерял мать. В таких обстоятельствах его могли определить в психоневрологический диспансер, но Бероев и Алферова не позволили этому случиться. Актер вместе с женой взял Влада под опеку и буквально изменил его жизнь. Знаменитости начали во всем помогать парню, в том числе с обустройством жилья. А сейчас пара еще и строит для своего подопечного дом за городом.