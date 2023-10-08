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Прощай, Израиль? Куда делись Пугачева с мужем-иноагентом после ракетных ударов

Прощай, Израиль? Куда делись Пугачева с мужем-иноагентом после ракетных ударов
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Звездная пара проснулась накануне рано утром от воя сирен, означающего воздушную тревогу. Где сегодня некогда сбежавшие из России артисты?

Телеграм-каналы распространили снимок, сделанный в аэропорту Бен Гуриона в Тель-Авиве, на котором в зоне паспортного контроля стоят люди, похожие на Аллу Пугачеву и ее мужа-иноагента. Судя по всему, звездная пара решила покинуть Израиль, пока еще есть такая возможность и не все рейсы отменены. На Святой Земле накануне начались боевые действия – страна пережила мощный ракетный удар со стороны соседей и Израиль официально перешел в состояние войны.

Появилась даже шутка, что-де молодой муж Пугачевой объявил себя болгарином по бывшему супругу своей жены и отправился на историческую родину. На самом деле, как говорят в окружении пары, она могла отправиться в любимую Латвию. Где и переждет неспокойное время. Но официальных заявлений пока не было.

Напомним, накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

8 октября 2023, 23:52
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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