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Костенко объяснила решение увеличить грудь негативным влиянием беременности

Костенко объяснила решение увеличить грудь негативным влиянием беременности
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Анастасия Костенко откровенно рассказала о том, почему решилась на увеличение груди. Ее формы менялись после каждых родов.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов снова готовятся стать родителями. В данный момент многодетная мать находится на пятом месяце беременности.

Подписчики поинтересовались, зачем после третьих родов Костенко увеличила грудь. По словам супруги футболиста, ее формы терялись в результате родов. Она отметила, что каждая беременность все больше и больше забирала размер.

Поначалу спасали пуш-ап или силиконовые бра, отметила Анастасия. Тем не менее, со временем пришлось прибегнуть к более основательным мерам.

Стоит отметить, что Костенко увеличила грудь в середине весны в одной из клиник Дубая. Процедуру, как известно, оплатил муж.

Некоторые пользователи Сети сошлись во мнении, что модель решилась на хирургическое вмешательство из-за критических нападок на ее внешность. Сама Анастасия такие заявления опровергает, утверждая, что решение она принимала по собственным убеждениям.

"Мне пришло в голову это спонтанно. Я не была недовольна собой, наоборот, испытывала благодарность телу за проделанную работу. Оно достойно справилось с беременностями и приняло былую форму. Впервые я задумалась, когда знакомая сделала грудь и с гордостью подчеркивала ее красивыми вырезами на одежде", — подробно высказалась знаменитость.

8 октября 2023, 21:46
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: FC Lokomotiv/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов далеко не сразу после разрыва с Ольгой Бузовой обнародовал Анастасию Костенко.
Футболист ратовал за то, чтобы подробности его частной жизни были не афишированы. Но не получилось.
Спортсмен регулярно выводил избранницу в свет.
Дмитрий и Анастасия радовали глаз фанатов.
В декабре влюбленные отправились на Мальдивы.
Именно там Дмитрий сделал предложение Анастасии.
Влюбленные весело проводили время.
Затем пара отправилась в Дубаи.
В начале января Тарасов и Костенко расписались.
Анастасия оказалась верующей девушкой.
Поэтому уже в конце января Костенко и Тарасов обвенчались.
А затем отправились отмечать в банкетный зал одного из московских отелей.

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