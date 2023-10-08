Павла Волю перепутали с давно умершим певцом

Развод Брежневой и Меладзе Тесты Раскрыта тайна о Кадышевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Воскресенье 8 октября

20:18Намек Ковальчук на тайную свадьбу с Харламовым стал сенсацией: Было в конце лета 20:07Что скрывается за непрерывной сменой партнеров? Тренд на разводы или новая норма? 19:47Павла Волю перепутали с давно умершим певцом 18:1869-летняя Успенская оголилась и вызвала гнев россиян: Стыдно и обидно 17:33Николаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу 16:33Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Филипп Киркоров или SHAMAN? 16:07Посеявшая панику Кондулайнен вышла на связь и раскрыла причину своей пропажи 15:12Клавишник группы "Руки Вверх" найден мертвым в Москве 13:52Киркоров едко прошелся по оскандалившейся Боне: Громкость банки зависит от ее пустоты 11:43Обделенная мужским вниманием Бузова прилюдно накинулась на парня Клавы Коки 08:07За что россияне любят и ненавидят Ксению Собчак? 06:05Как Ваше число жизненного пути влияет на выбор профессии 04:10Подготовка к лазерной эпиляции: 5 советов для максимально эффективной процедуры 02:16Что такое синдром самозванца? И как от него избавиться? 00:08Чтобы деньги были всегда: Топ-7 советов для удачного распределения доходов 22:09А ты на своем месте? Как судьба подает нам знаки 20:05Николай Басков: талантливый артист, успешный певец и звезда современной эстрады 19:24Матвеев обнародовал новость о родах Боярской 18:39Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе 17:41На всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе 16:18Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой 15:16Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением 14:11Женатый Андрей Малахов попался наедине с другой после 12 лет брака 13:1467-летняя Любовь Казарновская нашла замену великому русскому языку 11:47Цымбалюк-Романовская публично заявила об отказе поддерживать украинцев 08:00Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа 06:42Россиян призвали категорически отказаться от самодельных обогревателей 04:31Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин 02:03Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам 00:14"Нога на горле": Гузеева рассказала о тяготах семейной жизни 22:29Пелагея вскрикнула: Билан устроил нечто на шоу "Голос. Уже не дети" 22:18Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой 21:00Новое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности 20:28Срочно: умер Расторгуев 19:40Ожирение стало массовой проблемой: и вот почему 19:32Второй SHAMAN? На Первом канале показали юное дарование 18:39Когда менять шины из-за холодов – ответила синоптик Макарова 18:18Главная сваха России Гузеева выдала разведенную дочь Михалкова 17:04Лучшая пара России: Басков обласкал губами известную певицу на глазах у всех 16:29На грани срыва: Выступление Долиной на концерте памяти Шатунова под вопросом 15:55"Кубок Кремля – Гордость России!": всегда побеждать 15:12"Валера влюбился": Орлова объявила о пристрастии мужа к обаятельному самцу 14:25Копия отца: появилось сенсационное фото "тайного" сына Абдулова 14:11Завалившаяся на пол молодая жена Петросяна оголила интимное место 14:04Chery Arrizo 8: новый флагман 13:42Порывистый ветер и дождь: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 13:29Похоронили заживо: известны подробности страшной ситуации с Прохором Шаляпиным 12:45Маликов поделился подробностями здоровья отца после тяжелой болезни 12:18Жена и дочь раскрыли правду о раке у 86-летнего Дроздова 12:02Брежнева официально подтвердила развод с Меладзе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Павла Волю перепутали с давно умершим певцом

Павла Волю перепутали с давно умершим певцом
477

Павел Воля и Ляйсан Утяшева продемонстрировали мастерство перевоплощения. Звездная пара примерила на себя необычные образы.

Российский комедийный актер и телеведущий Павел Воля известен своими неповторимыми выступлениями и яркой индивидуальностью. Теперь комик решил воплотить образ одного из наиболее легендарных рок-музыкантов всех времен – Фредди Меркьюри.

Солист британской рок-группы Queen оставил неизгладимый след в мировой музыкальной истории. Его вокал, харизма и костюмы стали символом эпохи и оказали огромное влияние на многие поколения поклонников. И сейчас, спустя годы после его смерти, имя Фредди Меркьюри все еще актуально для мировой культуры.

Павел Воля, сам того не осознавая, отдал дань памяти Фредди Меркьюри. Комик примерил на себя облик культового артиста. Соответствующие кадры появились в социальной сети звезды.

Павел Воля. Фото: соцсети

Рядом со звездой Comedy Club в автомобиле находилась его супруга Ляйсан Утяшева, которая, по словам Воли, воплотила образ певицы Бейонсе. Пара в тот момент находилась в Узбекистане.

Пользователи Сети не сразу узнали популярного шоумена. Кто-то и вовсе иронично спутал комика с давно умершим певцом.

"Это что за латиноамериканский сутенер?", "Паша, плов побольше кушайте", "Обожаю вас, такие вы классные", "Фрэди и Джек Воробей", — поделились впечатлением поклонники.

8 октября 2023, 19:47
Павел Воля. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

Намек Ковальчук на тайную свадьбу с Харламовым стал сенсацией: Было в конце лета

Намек Ковальчук на тайную свадьбу с Харламовым стал сенсацией: Было в конце лета
Общественность все чаще подозревает Харламова в тайной свадьбе с избранницей. Молодая актриса в творческой манере высказалась на тему. Личная жизнь звезд всегда притягивало внимание общественности.

69-летняя Успенская оголилась и вызвала гнев россиян: Стыдно и обидно

69-летняя Успенская оголилась и вызвала гнев россиян: Стыдно и обидно
Любовь Успенская вызвала шквал негодования среди россиян. Певица предстала в откровенном наряде. Долгие годы Любовь Успенская была известна своей скромностью и консервативным стилем одежды.

Николаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу

Николаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу
Артист перенес серьезную операцию и восстанавливается. Многие россияне хотят знать, как чувствует себя Игорь Николаев сегодня. Уже на протяжении недели Игорь Николаев находится вне больницы.

Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Филипп Киркоров или SHAMAN?

Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Филипп Киркоров или SHAMAN?
Филипп Киркоров и SHAMAN – два известных исполнителя российского шоу-бизнеса. Оба артиста достигли больших успехов в карьере и пользуются популярностью среди россиян. Однако, чтобы определить, кто из них популярнее, нужно рассмотреть различные аспекты и достижения каждого. Биография и начало карьерыФилипп Киркоров – российский певец, композитор и продюсер.

Посеявшая панику Кондулайнен вышла на связь и раскрыла причину своей пропажи

Посеявшая панику Кондулайнен вышла на связь и раскрыла причину своей пропажи
Недавно общественность была встревожена известием. Пресса сообщала, что пропала Елена Кондулайнен. Исчезновение знаменитостей из информационного пространства всегда сопровождается повышенным вниманием общественности.

Выбор читателей

06/10ПтнРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой 07/10СбтИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением 07/10СбтГражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе 07/10СбтНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе 07/10Сбт67-летняя Любовь Казарновская нашла замену великому русскому языку 07/10СбтЦымбалюк-Романовская публично заявила об отказе поддерживать украинцев