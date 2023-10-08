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Воскресенье 8 октября

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69-летняя Успенская оголилась и вызвала гнев россиян: Стыдно и обидно

69-летняя Успенская оголилась и вызвала гнев россиян: Стыдно и обидно
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Любовь Успенская вызвала шквал негодования среди россиян. Певица предстала в откровенном наряде.

Долгие годы Любовь Успенская была известна своей скромностью и консервативным стилем одежды. Ее появление в публичных мероприятиях всегда было характеризовано утонченностью и элегантностью.

Однако недавно певица решила удивить своих поклонников, выбрав наряд, который откровенно демонстрировал ее прелести. Соответствующее фото появилось на личной страничке артистки.

Многие фанаты певицы посчитали этот шаг просто провокацией, попыткой привлечь внимание к себе. Другие же поддержали ее и признали, что в таком возрасте она имеет все права на свободу выражения и комфорт. Ведь Любовь Успенская уже давно является легендой российского шоу-бизнеса и она заслуживает право на эксперименты.

"Любовь, вы красивая конечно, но это непристойно! Вы такая взрослая, как наши бабушки! Труселя еще покажите", "В таком возрасте надо быть скромнее", "Женщина в почтенном возрасте и все вот так напоказ", "Неужели вы так в себе не уверенны, что дошли до такого", "Стыдно и обидно, что в возрасте уже человек, а выставляется полуголой! Молодых еще можно понять (в голове солома), но тут человек жизнь прожил!", — поделились негодованием пользователи Сети.

Некоторые люди указали на то, что в наши дни феминизм и права женщин принадлежат к одному из основных движущих сил общества. Изменяющиеся взгляды на красоту подтверждаются на самых престижных подиумах мира моды, где модели разных возрастов и типов телосложения представляют разнообразные наряды.

8 октября 2023, 18:18
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской

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Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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