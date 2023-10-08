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Воскресенье 8 октября

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Николаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу

Николаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу
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Артист перенес серьезную операцию и восстанавливается. Многие россияне хотят знать, как чувствует себя Игорь Николаев сегодня.

Уже на протяжении недели Игорь Николаев находится вне больницы. Артист восстанавливается после коронарного шунтирования.

Медики предписали знаменитости полный покой до значительных улучшений. Из-за этого сольные концерты и корпоративы придется поставить на паузу.

Кроме того, у певца были отменены предыдущие выступления и даже сорвался тур по США. При этом артист придумал, как решить проблему снижения доходов. Он значительно повысил стоимость своих будущих концертов, которая стала достигать, как писали "Дни,ру", цены однокомнатной квартиры в регионах.

Многие россияне хотят знать, как чувствует себя Игорь Николаев сегодня. Судя по всему, певец счастлив находиться в кругу семьи.

Сегодня Николаев отмечает день рождения у младшей дочери Вероники. Артист поздравил свою любимицу в соцсети. "Сегодня у нашего с Юлией Проскуряковой солнышка, нашей дочки Вероники день рождения – восемь лет! Живу тобой, родная, очень люблю, пожалуйста, будь счастлива!", — сделал трогательное заявление артист.

Стоит отметить, что к поздравлению присоединилась Кристина Орбакайте. Не остались в стороне и подписчики автора песни "Выпьем за любовь". Можно с уверенностью сказать, что Игорь Николаев сегодня счастлив, находясь рядом с любимыми людьми.

8 октября 2023, 17:33
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Километры за мечтой: куда бежал Игорь Николаев и кто сейчас там живет

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

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