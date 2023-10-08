Клавишник группы "Руки Вверх" найден мертвым в Москве

Музыкант Владимир Капырин, который на протяжении длительного времени сотрудничал с группой Сергея Жукова "Руки вверх", был найден мертвым в своей московской квартире. Тело музыканта обнаружил его отец, композитор Дмитрий Капырин — он приехал к сыну домой, где и застал его без сознания.

Источник, ссылаясь на отца, сообщил, что у Капырина были пагубные пристрастия. Стоит отметить, что музыкант был известным пианистом, лауреатом множества фестивалей и конкурсов. Он гастролировал с различными известными отечественными исполнителями, отмечает "Российская газета".