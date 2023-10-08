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Киркоров едко прошелся по оскандалившейся Боне: Громкость банки зависит от ее пустоты

Киркоров едко прошелся по оскандалившейся Боне: Громкость банки зависит от ее пустоты
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Филипп Киркоров высказался о поведении скандальной ведущей. Поп-король отреагировал на шумиху, связанную с пластикой Бони.

Виктория Боня держится на плаву в информационном пространстве благодаря интригам и скандалам, что раздражает многих россиян. Ведущая интригует и вводит в заблуждение людей, которые за ней следят, а также периодически выясняет отношения с коллегой по цеху.

При этом Виктория регулярно получает ответную реакцию на свои выпады. Шумиха, связанная с пластикой Бони, затронула и поп-короля отечественной сцены.

В рамках своего авторского подкаста на ситуацию едко отреагировал Филипп Киркоров. Артист крепко приложил ведущую попытки высмеять Ксению Собчак в конфликте с Ксенией Бородиной.

"Господи Боже, опять она. Стоит случиться какому-то скандалу, как сзади на веревке Боня прикрепляется и греметь начинает. Важно не забывать, громкость банки зависит от ее пустоты", — остроумно отметил певец.

Поклонники поддержали бескомпромиссную оценку артиста. Они сошлись во мнении, что Виктория Боня всеми силами старается привлечь к себе внимание.

Общественность довольно прохладно отнеслась к звезде, даже когда стало известно о пластике Бони. Преображение не позволило знаменитости ни сколотить состояния на скандале, ни прибавить медийного веса.

8 октября 2023, 13:52
Филипп Киркоров. Фото: Bulkin Sergey/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подскаст Короля✓ Надежный источник

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Александр Бердников. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

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