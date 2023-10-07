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Суббота 7 октября

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Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе

Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе
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Поймать птицу счастья за хвост – редкая удача, но знал ли Евгений Гор, что все сложится не слишком прозрачно? Теперь знаменитый певец и по совместительству избранник Надежды Бабкиной пытается все вернуть назад.

На своей официальной странице в социальной сети бывший лидер шоу "Три аккорда" Евгений Гор выдал фанатам радостные новости. Он постепенно вливается в процесс индивидуальных концертов после головокружительного триумфа на Первом канале. Казалось, еще недавно ходили слухи о том, что Надежда Бабкина нашла фаворита помоложе, но Евгений Гор, видимо, готов свернуть горы, чтобы доказать свой потенциал.

С поклонниками мужчина поделился информацией о том, что начал выступать на сцене еще в юности, но потом взял перерыв в сольниках на десятки лет. Таким образом настал период остановки, когда карьера "застряла" на одном уровне. Гражданский муж Надежды Бабкиной эмоционально сообщил на камеру об уходе с намеченного пьедестала славы.

"Я уходил в затишье, в подполье, под плинтус. Снова оттуда выхожу и боюсь. Как всегда, в общем. Пожелайте удачи на этом творческом нелегком пути. Как говорится, мне 43, и у меня еще все впереди", — выразился Евгений Гор. Что важно — царица русской народной песни Надежда Бабкина воздержалась от комментариев к публикации.

А вот легкая на подъем Лолита Милявская быстро утешила успешного певца в ответственную минуту. Она назвала его потрясающим профессионалом и человеком. В ответ Евгений Гор охарактеризовал кокетливую подругу "просто невероятной". Неужели Надежда Бабкина не видит, что ее роскошный кавалер пользуется спросом у других звездных красавиц?

7 октября 2023, 18:39
Фото: Alena Kalita/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фото: Alena Kalita / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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