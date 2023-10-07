На всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

Новый скандал с Волочковой Тесты Орбакайте хотят засудить Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Суббота 7 октября

17:41На всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе 16:18Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой 15:16Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением 14:11Женатый Андрей Малахов попался наедине с другой после 12 лет брака 13:1467-летняя Любовь Казарновская нашла замену великому русскому языку 11:47Цымбалюк-Романовская публично заявила об отказе поддерживать украинцев 08:00Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа 06:42Россиян призвали категорически отказаться от самодельных обогревателей 04:31Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин 02:03Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам 00:14"Нога на горле": Гузеева рассказала о тяготах семейной жизни 22:29Пелагея вскрикнула: Билан устроил нечто на шоу "Голос. Уже не дети" 22:18Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой 21:00Новое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности 20:28Срочно: умер Расторгуев 19:40Ожирение стало массовой проблемой: и вот почему 19:32Второй SHAMAN? На Первом канале показали юное дарование 18:39Когда менять шины из-за холодов – ответила синоптик Макарова 18:18Главная сваха России Гузеева выдала разведенную дочь Михалкова 17:04Лучшая пара России: Басков обласкал губами известную певицу на глазах у всех 16:29На грани срыва: Выступление Долиной на концерте памяти Шатунова под вопросом 15:55"Кубок Кремля – Гордость России!": всегда побеждать 15:12"Валера влюбился": Орлова объявила о пристрастии мужа к обаятельному самцу 14:25Копия отца: появилось сенсационное фото "тайного" сына Абдулова 14:11Завалившаяся на пол молодая жена Петросяна оголила интимное место 14:04Chery Arrizo 8: новый флагман 13:42Порывистый ветер и дождь: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 13:29Похоронили заживо: известны подробности страшной ситуации с Прохором Шаляпиным 12:45Маликов поделился подробностями здоровья отца после тяжелой болезни 12:18Жена и дочь раскрыли правду о раке у 86-летнего Дроздова 12:02Брежнева официально подтвердила развод с Меладзе 11:07"Я должна быть сильной": Седокова рассказала об эмоциональном истощении 11:04Сорвавшаяся Дубцова открестилась от скандального Хайдарова: "Отстаньте от меня!" 10:14Где Александр Петров достал эксклюзивное кольцо для помолвки 10:10Диагностирован рак: Дроздов экстренно госпитализировн в тяжелом состоянии 09:45Умер певец Константин Лисовский 09:08Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу 08:00Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта 06:45В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога 04:38Отец с сыном спасли попавшего в беду оленя – видео 02:27Стоматолог рассказал о риске инфаркта из-за невылеченных зубов 00:14Синоптик: в ближайшие дни в Москве выпадет треть месячной нормы осадков 23:00Красавица Бузова в ангельском воплощении предстала перед россиянами 22:28Наташа Королева прилюдно ухватила известную женщину за интимное место: фото 22:12Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова 21:05"Мужчины боятся": ставшая секс-символом Кошкина решила выдать тайну 20:33"Слабые мужчины": раскрыта причина одиночества Ирины Шейк 19:32"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга 19:16Куда россияне отправляются отдыхать осенью 2023 года 18:56Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

На всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе
201

Расставание одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса вызвало многочисленные обсуждения. Почему Вера Брежнева и Константин Меладзе разошлись всему вопреки?

Семейная жизнь белокурой поп-дивы и статусного продюсера казалась практически идеальной. Супруги стремились не афишировать подноготную романтических отношений, придерживаясь установки, что счастье любит тишину. Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева и один из основателей коллектива Константин Меладзе не смогли сохранить то, что было обоим так дорого.

На днях исполнительница хита "Реальная жизнь" официально объявила о разрыве брачных уз. Однако конкретики от певицы не последовало. Тогда продюсер Леонид Дзюник прокомментировал PopCornNews причину развода Брежневой и Меладзе, которую журналисты оперативно огласили на всю страну.

"Вера устраивала скандалы, и поэтому они развелись... Она останется у разбитого корыта", — отметил собеседник издания подчеркнув, что конфликты начались на почве февральских событий минувшего года. По словам продюсера, Вера Брежнева рассчитывала, что Константин Меладзе будет открыто поддерживать ее настроения, но он не стал проявлять активности.

Однако у этой истории весьма благополучное завершение, ведь в жизни все происходит неслучайно и непременно к лучшему. Вероятно, и Вера Брежнева, и Константин Меладзе еще сумеют окунуться в искреннюю светлую любовь, правда, уже с другими людьми.

7 октября 2023, 17:41
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
PopCornNews✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде

Наташа Ионова привезла в Баку несколько чемоданов платьев.
Этот образ Веры в Баку еще долго будут обсуждать.
Ольга Бузова сама придмала платье для праздника.
Олег Газманов познакомил дочь с Валерией и ее мужем.
Певица Слава всегда на коне.
Дизайнеры Игорь Гуляев и Алика одели на "Жаре" многих звезд.
Семья Олега Газманова проводит вреемя в Баку интересно.
Анита Цой оставила автограф на флаге фестиваля.
Светлану Лободу фанаты не оставляли ни на минуту.
Ани Лорак подарили ее миниатюрную пластиковую копию.
Две Глюко'Zы - большая и малая.
На "Жаре" состоится творческий вечер Лепса.
Наталья Ионова и Светлана Лобода - встреча двух подруг.

По теме

Брежнева официально подтвердила развод с Меладзе
Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой

Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой
На главном федеральном канале страны появились сенсационные кадры. Ведущий телешоу "Эксклюзив" пощекотал нервы знаменитой актрисе. На российском телевидении немало видных и популярных персон.

Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением

Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением
Страна наконец-то ликует! А как же иначе, если досточтимый музыкальный гуру становится инициатором такого приятного времяпровождения? Поклонники рассыпаются в благодарностях, ведь каждое теплое слово от лица народного артиста РФ дорогого стоит.

Женатый Андрей Малахов попался наедине с другой после 12 лет брака

Женатый Андрей Малахов попался наедине с другой после 12 лет брака
Как только всенародный любимец Андрей Малахов опробовал телесный контакт, его тут же настигли папарацци. Его партнерша явно получила удовольствие. Ведущий рейтинговых шоу на федеральном телеканале "Россия 1" прочно занял свое место на звездной арене.

67-летняя Любовь Казарновская нашла замену великому русскому языку

67-летняя Любовь Казарновская нашла замену великому русскому языку
В эфире федерального телеканала "Россия 1" звезда оперной сцены отразила на камеру свою идентичность. Патриотично настроенная особа решила общаться на другом языке вместо родного. Пушкину наверняка такое и не снилось — мог ли незаурядный гений, обогативший русскую литературу даже представить, что в XXI веке найдется оперная дива, заявляющая о новом способе коммуникации.

Цымбалюк-Романовская публично заявила об отказе поддерживать украинцев

Цымбалюк-Романовская публично заявила об отказе поддерживать украинцев
Бывшая возлюбленная звезды СССР и России Армена Джигарханяна поделилась волнительной информацией. Знаменитая пианистка встала перед выбором и рассказала о его последствиях многочисленным поклонникам. Улыбка этой звезды РФ сразу врезается в память, даже в атмосфере блеска и кокетства отечественного шоу-бизнеса.

Выбор читателей

06/10ПтнРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой 06/10ПтнЛучшая пара России: Басков обласкал губами известную певицу на глазах у всех 06/10ПтнГлавная сваха России Гузеева выдала разведенную дочь Михалкова 05/10Чтв"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга 06/10ПтнВторой SHAMAN? На Первом канале показали юное дарование 06/10ПтнНовое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности