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Суббота 7 октября

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Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой

Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой
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На главном федеральном канале страны появились сенсационные кадры. Ведущий телешоу "Эксклюзив" пощекотал нервы знаменитой актрисе.

На российском телевидении немало видных и популярных персон. Многие из них мелькают в разных передачах, сменяя друг друга. Однако стабильно одним из любимых и долгожданных ведущих телешоу является Дмитрий Борисов. Программы с его участием на Первом канале с обожанием смотрит вся страна.

В свежем выпуске шоу "Эксклюзив" в студию к журналисту пришла российская актриса театра и кино Ирина Безрукова. Ее визит оказался приурочен к тематике проекта в честь Михаила Задорнова, который скончался от рака. Ведущий Дмитрий Борисов пригласил звезду на Первый канал ради ценной информации.

"Актриса Ирина Безрукова долго дружила с Михаилом Задорновым, а особенно сблизилась с ним в последние годы его жизни", – произнес перед огромной аудиторией Дмитрий Борисов и вскоре принялся беседовать с очаровательной гостьей.

Журналист выставил на Первом канале секретные фото и видео Ирины Безруковой, на которых запечатлены сцены семейной жизни юмориста. Публика увидела душевные записи. Самой актрисы на них не удалось увидеть, однако Дмитрий Борисов подчеркнул, что эти снимки и ролики с Михаилом Задорновым — большая редкость.

7 октября 2023, 16:18
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Похорошевшая Безрукова блистала на кинопремьере

Заметно похорошевшая Ирина Безрукова блистала на премьере фильма-призера Каннского кинофестиваля 2016 года "В постели с Викторией".
Безрукова была в восторге от легкости картины. "Потрясающая игра актеров, отличная музыка. Этот фильм поднимает настроение!" – поделилась восторгом звезда.
Актриса Елена Лядова.
Игорь Жижикин пришел в восторг от ленты: "Побольше бы таких фильмов... это тот самый случай, когда ты видел актрису перед премьерой, а после – хотел бы обнять ее, потому как абсолютно ей очарован, а она уже улетела!"
Актриса и режиссер Вера Глаголева не пропустила столь значимую премьеру.
Артистка Екатерина Вуличенко.
Светская львица Дарья Михалкова.
Супруги Елена Лядова и Владимир Вдовиченков.
Телеведущий Дмитрий Борисов.
Ирина Лачина сначала позировала в стильной верхней одежде.
Ирина Лачина и Вера Глаголева.
Актриса Ирина Лачина.

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