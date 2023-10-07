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Суббота 7 октября

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Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением

Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением
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Страна наконец-то ликует! А как же иначе, если досточтимый музыкальный гуру становится инициатором такого приятного времяпровождения?

Поклонники рассыпаются в благодарностях, ведь каждое теплое слово от лица народного артиста РФ дорогого стоит. В пятницу маэстро аккуратно призвал публику к позитивным действиям на открытой страничке в социальной сети Вконтакте. Там знаменитый композитор Игорь Крутой разместил объявление с увлекательным элементом творчества.

"Сегодня наслаждаемся прекрасным выступлением Владимира Преснякова с песней "Навсегда". Присоединяйтесь!)" – обратился к россиянам с бесценным предложением Игорь Яковлевич. Он добавил видеоролик, на котором его старый друг и коллега исполняет проникновенный шлягер.

Также маэстро подчеркнул, что является автором музыки к композиции, а текст сочинил его тезка Игорь Седов. "Навсегда тебя я обнимаю. Навсегда тебя увидел и растаял", — процитировал строки на личной странице Игорь Крутой.

"Огромное Вам спасибо за огромные праздники для души! Такой глубокий смысл, так трогает струны души и оставляет в душе теплые воспоминания о любви бесценной! Счастья Вам! Гениально!" — написала в комментариях Игорю Крутому впечатленная поклонница.

Напомним, в России планируется грандиозный концерт в честь ушедшей звезды коллектива "Ласковый май" Юрия Шатунова. Народный артист РФ Игорь Крутой заявлен в списке участников большого шоу.

7 октября 2023, 15:16
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вконтакте/Игорь Крутой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кем окружил себя Игорь Крутой

Игорь Крутой на отдыхе вместе с семьей.
Персонально для Льва Лещенко Игорь Крутой написал четыре композиции - "Старый дворик", "Ястреб", "Моя и близкая, и дальняя" и "Девочка из прошлого".
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров получил от Игоря крутого восемь композиций, не считая тех, что исполняются дуэтом.
Еще больше - 11 песен Игорь Крутой написал Алле Пугачевой.
Столько же композиций получил от него Николай Басков.
В списке песен Лаймы Вайкуле целых 15 были созданы Игорем Крутым, не говоря уже о том, что написанную в 1997 году "Ветку каштана" они исполняют вместе.
Певица Валерия может похвастаться исполнением трех песен Игоря крутого.
Для Игоря Николаева Крутой написал четыре песни на его же стихи. Примечательно, что среди композиций Филиппа Киркорова от Крутого также есть две песни на стихи Николаева.
Еще одной песней, написанной на стихи Николаева, стала композиция "Ангел-хранитель", которую исполняют Дима Билан, группа "Дискотека Авария", Сергей Лазарев, Ани Лорак и певица Кети Топурия. С последней у Игоря Крутого, судя по фото, сложились отличные отношения.
Для Софии Ротару и Александра Розенбаума Игорь Крутой написал по две композиции.
За свою работу Игорь Крутой получил ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орден Дружбы, благодарность президента России, а также звания Народного артиста России, Народного артиста Украины и Заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Игорь Крутой с семьей.
Игорь Крутой с женой Ольгой.

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