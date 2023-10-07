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Суббота 7 октября

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67-летняя Любовь Казарновская нашла замену великому русскому языку

67-летняя Любовь Казарновская нашла замену великому русскому языку
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В эфире федерального телеканала "Россия 1" звезда оперной сцены отразила на камеру свою идентичность. Патриотично настроенная особа решила общаться на другом языке вместо родного.

Пушкину наверняка такое и не снилось — мог ли незаурядный гений, обогативший русскую литературу даже представить, что в XXI веке найдется оперная дива, заявляющая о новом способе коммуникации. Что самое интересное, возможно ли перевести на столь специфический язык роман "Евгений Онегин", "Капитанскую дочку" и многое другое? Кажется, ответ знает одна лишь звезда РФ — Любовь Казарновская.

Известная артистка внезапно проявила инициативу на программе "Жизнь и судьба", находясь в студии телеканала "Россия 1". Развернувшись к огромному количеству зрителей, знаменитая певица дала понять, что предпочитает общаться иначе, чем принято на уровне Конституции. Фактически Любовь Казарновская нашла замену великому русскому языку.

"Я сегодня могу со многими людьми моего отечества говорить на том языке, который есть язык сердца. Могу ли я говорить с людьми западными? Только частично", — сделала признание 67-летняя звезда шоу "Жизнь и судьба". У публики тут же возник вопрос: что пытается донести Любовь Казарновская и точно ли с ней все в порядке?

В то же время ведущий телепроекта Борис Корчевников выглядел невероятно счастливым. Пользуясь случаем, он для красного словца вспомнил Анну Нетребко и сравнил ее со своей гостьей. Статная красавица на седьмом десятке лет все-таки его очаровала.

Борис Корчевников с восторгом открывал рот, пока молвила речи на своем языке сердца его великовозрастная собеседница. Под конец шоу "Жизнь и судьба" казалось, что еще чуть-чуть и Любовь Казарновская получит от ведущего предложение выйти замуж прямо на "России 1".

7 октября 2023, 13:14
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
smotrim.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены

Оксана Федорова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Федорова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Любовь Казарновская. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Казарновская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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