Бывшая возлюбленная звезды СССР и России Армена Джигарханяна поделилась волнительной информацией. Знаменитая пианистка встала перед выбором и рассказала о его последствиях многочисленным поклонникам.

Улыбка этой звезды РФ сразу врезается в память, даже в атмосфере блеска и кокетства отечественного шоу-бизнеса. Помнится, миловидное личико украинской пианистки так очаровало Армена Джигарханяна, что он создал с молодой красавицей пару и прославил избранницу на всю Россию. И хотя режиссера уже давно нет с нами, его протеже Виталина Цымбалюк-Романовская остается востребованной для публики и привлекательной для сильной половины человечества.

Помимо романтических приключений и миловидной внешности, утонченной блондинке есть что выставить напоказ. Она с удовольствием демонстрирует в Telegram фото и сопровождает их интригующим текстом. На днях Виталина Цымбалюк-Романовская публично заявила об отказе поддерживать украинцев на музыкальном мероприятии.

Проживая на Украине в 90-е, харизматичная пианистка получила приглашение на большой концерт учеников Харьковской десятилетки. Знаменитость хотела посетить торжественное событие, но все же отринула поступившее предложение, поскольку боялась опоздать к началу выступления из-за дождливой погоды. В результате Виталина Цымбалюк-Романовская не поддержала коллег-украинцев, поэтому в зале на концерте находился всего один человек.

Эта трогательная история запомнилась фаворитке Армена Джигарханяна, поскольку единственным гостем в зале была ее педагог Ольга Александровна. Рассказывая эту историю, российская звезда отметила, что играть для одного зрителя — это особая задача, ведь он явно в этом заинтересован. Ну а сама Виталина Цымбалюк-Романовская с чистой совестью собирает огромные залы фанатов, которые наслаждаются ее музыкой, у артистки все отлично.