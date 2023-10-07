Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

Новый скандал с Волочковой Тесты Орбакайте хотят засудить Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Суббота 7 октября

08:00Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа 06:42Россиян призвали категорически отказаться от самодельных обогревателей 04:31Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин 02:03Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам 00:14"Нога на горле": Гузеева рассказала о тяготах семейной жизни 22:29Пелагея вскрикнула: Билан устроил нечто на шоу "Голос. Уже не дети" 22:18Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой 21:00Новое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности 20:28Срочно: умер Расторгуев 19:40Ожирение стало массовой проблемой: и вот почему 19:32Второй SHAMAN? На Первом канале показали юное дарование 18:39Когда менять шины из-за холодов – ответила синоптик Макарова 18:18Главная сваха России Гузеева выдала разведенную дочь Михалкова 17:04Лучшая пара России: Басков обласкал губами известную певицу на глазах у всех 16:29На грани срыва: Выступление Долиной на концерте памяти Шатунова под вопросом 15:55"Кубок Кремля – Гордость России!": всегда побеждать 15:12"Валера влюбился": Орлова объявила о пристрастии мужа к обаятельному самцу 14:25Копия отца: появилось сенсационное фото "тайного" сына Абдулова 14:11Завалившаяся на пол молодая жена Петросяна оголила интимное место 14:04Chery Arrizo 8: новый флагман 13:42Порывистый ветер и дождь: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 13:29Похоронили заживо: известны подробности страшной ситуации с Прохором Шаляпиным 12:45Маликов поделился подробностями здоровья отца после тяжелой болезни 12:18Жена и дочь раскрыли правду о раке у 86-летнего Дроздова 12:02Брежнева официально подтвердила развод с Меладзе 11:07"Я должна быть сильной": Седокова рассказала об эмоциональном истощении 11:04Сорвавшаяся Дубцова открестилась от скандального Хайдарова: "Отстаньте от меня!" 10:14Где Александр Петров достал эксклюзивное кольцо для помолвки 10:10Диагностирован рак: Дроздов экстренно госпитализировн в тяжелом состоянии 09:45Умер певец Константин Лисовский 09:08Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу 08:00Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта 06:45В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога 04:38Отец с сыном спасли попавшего в беду оленя – видео 02:27Стоматолог рассказал о риске инфаркта из-за невылеченных зубов 00:14Синоптик: в ближайшие дни в Москве выпадет треть месячной нормы осадков 23:00Красавица Бузова в ангельском воплощении предстала перед россиянами 22:28Наташа Королева прилюдно ухватила известную женщину за интимное место: фото 22:12Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова 21:05"Мужчины боятся": ставшая секс-символом Кошкина решила выдать тайну 20:33"Слабые мужчины": раскрыта причина одиночества Ирины Шейк 19:32"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга 19:16Куда россияне отправляются отдыхать осенью 2023 года 18:56Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца 18:00"Они как невинные дети": Поргина выдала правду про осужденных Дрожжину и Цивина 17:04Деньги взяла, но не спела: бизнесмен обивает пороги судов из-за Орбакайте 16:0257-летняя Дэнс сообщила о срастающихся после страшной автоаварии костях 15:58Отец нашел работу для сидящего без дела Урганта 14:19Нашли инородные тела: Успенская раскрыла подробности семичасовой операции 13:06Уличенная в осквернении памяти героев Волочкова предложила сходить на ее шоу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа
231

Стало известно имя артиста, который относится негативно к своей ассоциации в обществе.

Многим популярным звездам удалось получить звание секс-символов не только благодаря внешним данным, но и ролях в фильмах. Ярыми представителями самых желанных мужчины в Голливуде служат Мел Гибсон, Марлон Бадрон, Кэри Грант и Ричард Гир. Правда, далеко не каждый рад такой ассоциации с ним в обществе.

Стало известно имя того, кто недоволен своим званием секс-символа. Ричард Гир является примером именно такого человека. Он талантливый актер, общественный деятель и важная фигура в американской культуре. Его вклад в киноиндустрию и благотворительность делает его одной из самых узнаваемых и уважаемых личностей.

Свой статус Ричард Гир завоевал после съемок в фильме "Американский жиголо". Однако зачастую он реагируют негативно, когда кто-то в обществе называет его секс-символом. В интервью с Пятым Каналом психолог рассказал, что такая реакция является абсолютно нормальной. Андрей Зберовский считает, что актеры зачастую хотят больше ассоциироваться с настоящими мужчинами, чем со смазливыми парнями.

"Тот же самый Ди Каприо стремился выйти из роли такого рокового соблазнителя после „Титаника“ в других более драматических фильмах. И, поэтому, неудивительно, что Ричард Гир...эту роль не хотел эксплуатировать. Хотел быть в других ролях", – цитирует психолога Пятый канал.

7 октября 2023, 08:00
Richard Tiffany Gere. Armando Gallo/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
5-tv.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Новая Бриджет Джонс, отвечающая на вызовы времени": стартовали съемки сериала "Отчаянная"

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

По теме

"Мужчины боятся": ставшая секс-символом Кошкина решила выдать тайну

Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа

"Нога на горле": Гузеева рассказала о тяготах семейной жизни

"Нога на горле": Гузеева рассказала о тяготах семейной жизни
Лариса Гузеева сделала честное признание. Бессменная ведущая программы "Давай поженимся" поделилась подробностями того, как ее семейная жизнь встретилась с лодкой быта, и чем это закончилось.

Пелагея вскрикнула: Билан устроил нечто на шоу "Голос. Уже не дети"

Пелагея вскрикнула: Билан устроил нечто на шоу "Голос. Уже не дети"
Победитель "Евровидения 2008" оценил пение Ярослава Соколикова на новом конкурсе Первого канала "Голос. Уже не дети". Дима Билан не стеснялся в выражениях.  "Голос.

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой
Далеко не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. С годами бразды правления получает старость, а для защиты от некоторых ее аспектов до сих пор нет приемов. "Красота спасет мир" — уверенно заявил классик русской литературы в одном из лучших романов.

Новое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности

Новое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности
На последних фотография певец преобразился, причем не в лучшую сторону. 44-летний Витас буквально перестал быть похожим на себя. Что же могло произойти? Завесу над тайной попытался приподнять пластический хирург Александр Вдовин, расставивший все точки над "и" в интервью изданию "Страсти".

Срочно: умер Расторгуев

Срочно: умер Расторгуев
Россия потеряла человека с большой буквы, на которого стоило равняться. Он ушел скоропостижно, и как теперь с этим мириться? Близкие, коллеги и поклонники прощаются с выдающимся деятелем страны. Истинный творец искусства с богатым духовным миром скончался 5 октября 2023 года.

Выбор читателей

05/10ЧтвНовый образ: Кудрявцева решила сменить привычную для всех прическу 06/10ПтнЛучшая пара России: Басков обласкал губами известную певицу на глазах у всех 05/10Чтв"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга 06/10ПтнРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой 06/10ПтнГлавная сваха России Гузеева выдала разведенную дочь Михалкова 05/10ЧтвОтец нашел работу для сидящего без дела Урганта