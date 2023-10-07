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Пятница 6 октября

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"Нога на горле": Гузеева рассказала о тяготах семейной жизни

"Нога на горле": Гузеева рассказала о тяготах семейной жизни
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Лариса Гузеева сделала честное признание.

Бессменная ведущая программы "Давай поженимся" поделилась подробностями того, как ее семейная жизнь встретилась с лодкой быта, и чем это закончилось.

Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева состоит в законном браке с ресторатором Александром Вильфом вот уже 26 лет.

В одном из интервью она призналась, что вопрос контроля в их семье стоял достаточно остро, и у артистки ушли десятилетия на то, чтобы перестать контролировать своего мужа.

Как рассказала Гузеева, в один момент она поняла, что была долгое время "ногой на горле и душнилой". И, вероятно, ей пришлось серьезно работать над собой, чтобы изменить ситуацию.

Лариса Гузеева уточнила: нужно давать свободу друг другу, чтобы жить счастливо.

Она призналась, что сейчас все женские дела по дому выполняет сама. Актриса даже речи не ведет о том, чтобы каким-то образом подключать мужа к домашним хлопотам. "Есть женские дела, а есть мужские" – как выразилась Гузеева и уточнила, что она "не превращает своего мужчину в бабу".

Ранее Лариса Гузеева делилась своими переживаниями по поводу проблем в браке. В 2016 году актриса объявила своим поклонникам, что они с мужем разъехались. Но позже волевая Гузеева выправила ситуацию.

Со своим мужем Лариса Гузеева счастлива в браке по сей день.

7 октября 2023, 00:14
РИА Новости✓ Надежный источник

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