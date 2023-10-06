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Пятница 6 октября

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Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой
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Далеко не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. С годами бразды правления получает старость, а для защиты от некоторых ее аспектов до сих пор нет приемов.

"Красота спасет мир" — уверенно заявил классик русской литературы в одном из лучших романов. Фраза эта стала передаваться из уст в уста на протяжении столетий. Как аксиому ее зазубрил весь российский шоу-бизнес. Пытаясь выглядеть роскошно, звезды идут на ухищрения во внешности. На днях известный стилист объяснил, что многим артистам приходится надевать парики. Что важно — Надежда Кадышева не исключение.

Дело, конечно же, не в том, что кто-то из артистов полностью облысел, речь скорее идет о практичной стороне вопроса, передает слова эксперта издание Neva. Today. По словам стилиста Анвара Очилова, случаются моменты, когда сменить прическу необходимо экстренно.

На такой случай певцы и певицы возят с собой целые наборы париков. Гуру моды подчеркивает, что это очень удобно — когда ты Надежда Кадышева и приехала на гастроли в условный Екатеринбург, оставив штатного стилиста в Москве. Вот и раскрыта тайна!

На самом деле, в ходе гастрольной практики и прочих аспектов жизни селебрити может найтись великое множество причин, побуждающих их надеть парик. Конечно же, применяют накладные волосы и при проблемах со здоровьем. Отметим, что производство париков постоянно совершенствуется, и к настоящему моменту уже практически невозможно отличить их от настоящих волос.

К примеру, та же 64-летняя Надежда Кадышева начинала фактически с кукольных блондинистых париков, и, конечно же, всем было понятно, что эти кудри ненастоящие. Тем более, что у солистки ансамбля "Золотое кольцо" настоящий цвет — темно-русый, и волосы не блещут густотой.

В какой-то момент она перешла с кудрявых париков на накладные косы и носила этот образ несколько лет. В настоящее же время знаменитость пользуется элитными париками, сделанными из натуральных волос.

Когда же Надежда Никитична находится вне образа, то и парики ей ни к чему, ее естественная прическа — удлиненное каре, а настоящему цвету она предпочитает блонд.

К счастью, проблем с краской для волос в стране нет, благодаря параллельному импорту и внутреннему производству: к примеру, в Подмосковье началось строительство завода по производству косметики для кожи и волос, сообщает телеканал "360". Быть может, непревзойденная Надежда Кадышева сможет извлечь от этого выгоду и стать еще краше прежнего.

Напомним, что в последние годы знаменитость исчезла с телеэкранов, поэтому любые новости о ней дорогого стоят. Поскольку звезда имеет массу поклонников и носит звание "Народная артистка РФ", о ней невозможно забыть. Да и как, если песни ансамбля "Золотое кольцо", который прославила Надежда Кадышева, благополучно стали частью российской культуры?

6 октября 2023, 22:18
Надежда Кадышева. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялся стиль Надежды Кадышевой

Фото: Evguenii Matveev /Russian Look / www.globallookpress.com
Надежда Кадышева. Фото: Oleg Rodionov / Russian Look / www.globallookpress.com
Надежда Кадышева. Фото: Социальные сети
Надежда Кадышева. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Надежда Кадышева. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com

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