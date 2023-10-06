Новое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности

На последних фотография певец преобразился, причем не в лучшую сторону. 44-летний Витас буквально перестал быть похожим на себя.

Что же могло произойти? Завесу над тайной попытался приподнять пластический хирург Александр Вдовин, расставивший все точки над "и" в интервью изданию "Страсти". По словам врача, всему виной новое увлечение певца — предположительно Витас не видит меры в применении ботокса.

В то время, как лишний вес певца в последнее время становится все более очевиден окружающим и не может не отражаться на его лице, артист еще и стал прибегать к манипуляциям с кожей. Александр Вдовин, оценив взором профессионала "фронт работ", рассказал, какие действия, вероятнее всего, косметологи проделали над лицом популярного исполнителя.

"Судя по состоянию кожи и вышеперечисленным процедурам, он частый гость у косметолога", — заметил Вдовин.

По его словам, на лице певца невооруженным глазом видны результаты инъекционного липолиза и блефаропластики. Это позволило убрать второй подбородок, однако не решила проблему с нависанием верхнего века. Хирург дал Виталию Грачеву (настоящее имя Витаса) несколько рекомендаций.

Вдовин посоветовал ему подтянуть лоб с помощью эндоскопического лифтинга — это поднимет его надбровные дуги и уберет нависание века. "В результате взгляд получится открытый", — объясняет профессионал.

Кроме того, по мнению Вдовина, Витас должен удалить комки Биша, придающие лицевым тканям дополнительный вес,а также скорректировать слизистую и подтянуть виски.