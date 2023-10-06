Срочно: умер Расторгуев

Россия потеряла человека с большой буквы, на которого стоило равняться. Он ушел скоропостижно, и как теперь с этим мириться? Близкие, коллеги и поклонники прощаются с выдающимся деятелем страны.

Истинный творец искусства с богатым духовным миром скончался 5 октября 2023 года. Уникум, талант, двигатель отечественной культуры... Скончался человек слова и дела — Алексей Леонидович Расторгуев. Сведения о смерти размещены на сайте МГУ.

Покойный тонко чувствовал красоту, умел уловить ее даже в сумраке и мастерки преподнести окружающим. Знаменитый искусствовед выступал знатоком исторической культуры, проявил себя в деятельности художественного критика. Пожалуй, российский шоу-бизнес еще долго будет идти черепашьими шагами до того уровня восприятия светлого и прекрасного в этом мире, который направлял Алексея Леонидовича по жизни.

Роль этого человека в развитии российского искусства невозможно переоценить. Его имя знакомо многим медийным лицам страны, коих регулярно транслируют на федеральных телеканалах. В отличие от пресловутых артистов шоу-бизнеса, покойный Расторгуев тянулся не к всенародной славе, а знаниям, которые получал и транслировал подопечным как педагог.

Как передает телеканал "360", умер Расторгуев в 65 лет. Прощание состоится 7 октября в церкви на Моховой улице в Москве. Светлая память!