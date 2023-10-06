"Валера влюбился": Орлова объявила о пристрастии мужа к обаятельному самцу

Певица Ольга Орлова прокомментировала, что думает по этому поводу.

Муж известной певицы, стоя спиной к зрителям, дал понять, что ему нравится смотреть на это. Жена не выдержала и прокомментировала поведение своего супруга. На странице одной из своих соцсетей Ольга Орлова объявила о пристрастии мужа к обаятельному самцу: "Валера влюбился", – прозвучало из ее уст.

Муж Валера, кажется, застыл, внимая, как вальяжно лежит на своем собственном мягком диване огромных размеров привлекательный Каспер.

Кот Ксении Бородиной выглядит очень ухоженным и ласковым. Это не могло оставить равнодушным мужа Орловой, и он несколько минут стоял, разглядывая пушистое и ленивое создание.

Ольга предположила, что "они обслуживаются в одной парикмахерской".

Пара пришла в гости в дом известной телеведущей Ксении Бородиной. В перерывах между приемами пищи Ольга Орлова транслировала в сети ласкового и пушистого Каспера, в которого "влюбился" ее муж.

Напомним, что Ольга Орлова и бизнесмен Валерий Масалов поженились 27 сентября 2021 года, о чем певица позже сообщила в своем личном блоге.

В февраля 2023 года 45-летняя экс-солистка группы "Блестящие" стала мамой маленькой Ани.