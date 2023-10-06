Копия отца: появилось сенсационное фото "тайного" сына Абдулова

Зато с Ириной Алферовой сходства никакого нет.

В сети найдено фото с изображением юноши, очень похожего на известного советского и российского актера. Его навали сыном бывших супругов Александра Абдулова и Ирины Алферовой, которые прожили в браке 17 лет.

Черты лица, прическа, взгляд и даже чувственность губ – все от "отца".

"Такой же красавец", "Очень похож на Сашу", "Да это копия Абдулова, от Алферовой тут ничего нет", – прокомментировали пользователи сети "Интернет".

Как выяснилось, фанаты красавца-актера с помощью специальной программы совместили фотографии Ирины и Александра. Их очень интересовал вопрос: как мог бы выглядеть наследник звездной четы?

Фотография оказалась настолько реальной, что вызвала бурную реакцию среди поклонников.

Александр Абдулов – советский и российский актер театра и кино, сценарист, кинорежиссер, телеведущий и народный артист РСФСР, был дважды женат.

С первой женой Ириной Алферовой актер венчался. В браке с ней он воспитывал приемную дочь Ксению Алферову.

В браке со второй женой Юлией Абдуловой у него родилась дочь Евгения.

Ранее Александр Коваль и Сергей Шиподько заявляли, что являются внебрачными сыновьями артиста. Но сделанный ими ДНК-тест не подтвердил отцовство Абдулова.