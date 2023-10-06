Завалившаяся на пол молодая жена Петросяна оголила интимное место

Татьяна Брухунова опубликовала шокирующую фотографию в своем микроблоге.

Пара Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой является одной из самых неожиданных в российском шоу-бизнесе. В 2020 году возлюбленные сыграли тайную свадьбу, на которой присутствовали только близкие. А спустя несколько месяцев женщина, которая моложе супруга на 43 года, родила ему наследника. Сына назвали Ваган.

Сейчас Татьяна Брухунова одна из самых обсуждаемых личностей среди общественности. Ее часто обвиняют в разрушении союза Евгения Петросяна с бывшей супругой. Женщина неоднократно признавалась в том, что к ней подходят на улице с оскорблениями и обвинениями.

В своем микроблоге супруга Евгения Петросяна успела обзавестись аудиторией. Она часто общается с подписчиками и делится своими мыслями. На днях она раскритиковала фильм Роба Маршалла "Русалочка". Назвав его полным провалом.

Сегодня Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками новой фотографией. На ней завалившаяся на пол молодая жена Евгения Петросяна оголила интимное место. Она в платье легла на пол закинув ноги на сундук. Так, на фотокарточке поклонники увидели пятую точку женщины.

Ранее "Дни.ру" писали, что жена Евгения Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским.