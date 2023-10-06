Завалившаяся на пол молодая жена Петросяна оголила интимное место

Новый скандал с Волочковой Тесты Орбакайте хотят засудить Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Пятница 6 октября

14:25Копия отца: появилось сенсационное фото "тайного" сына Абдулова 14:11Завалившаяся на пол молодая жена Петросяна оголила интимное место 14:04Chery Arrizo 8: новый флагман 13:42Порывистый ветер и дождь: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 13:29Похоронили заживо: известны подробности страшной ситуации с Прохором Шаляпиным 12:45Маликов поделился подробностями здоровья отца после тяжелой болезни 12:18Жена и дочь раскрыли правду о раке у 86-летнего Дроздова 12:02Брежнева официально подтвердила развод с Меладзе 11:07"Я должна быть сильной": Седокова рассказала об эмоциональном истощении 11:04Сорвавшаяся Дубцова открестилась от скандального Хайдарова: "Отстаньте от меня!" 10:14Где Александр Петров достал эксклюзивное кольцо для помолвки 10:10Диагностирован рак: Дроздов экстренно госпитализировн в тяжелом состоянии 09:45Умер певец Константин Лисовский 09:08Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу 08:00Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта 06:45В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога 04:38Отец с сыном спасли попавшего в беду оленя – видео 02:27Стоматолог рассказал о риске инфаркта из-за невылеченных зубов 00:14Синоптик: в ближайшие дни в Москве выпадет треть месячной нормы осадков 23:00Красавица Бузова в ангельском воплощении предстала перед россиянами 22:28Наташа Королева прилюдно ухватила известную женщину за интимное место: фото 22:12Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова 21:05"Мужчины боятся": ставшая секс-символом Кошкина решила выдать тайну 20:33"Слабые мужчины": раскрыта причина одиночества Ирины Шейк 19:32"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга 19:16Куда россияне отправляются отдыхать осенью 2023 года 18:56Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца 18:00"Они как невинные дети": Поргина выдала правду про осужденных Дрожжину и Цивина 17:04Деньги взяла, но не спела: бизнесмен обивает пороги судов из-за Орбакайте 16:0257-летняя Дэнс сообщила о срастающихся после страшной автоаварии костях 15:58Отец нашел работу для сидящего без дела Урганта 14:19Нашли инородные тела: Успенская раскрыла подробности семичасовой операции 13:06Уличенная в осквернении памяти героев Волочкова предложила сходить на ее шоу 12:46Кевин Спейси попал в больницу c подозрением на инсульт 12:14Лепс поделился простым секретом для восстановления сил 11:54Новый образ: Кудрявцева решила сменить привычную для всех прическу 11:21Всплыли новые подробности дела об ограблении актера "Уральских пельменей" 11:06Стали известны благодаря соцсетям: Чурикова высказалась по поводу молодых звезд 10:18Уехавшую из России Дапкунайте решили выселить из квартиры в центре Москвы 10:16Скончалась народная артистка России Наталия Королева 10:06Тыкала всем голой грудью: Съемки шоу Малахова обернулись громким скандалом 09:23Риск сноса: дело в отношении Пугачевой и Орбакайте передано в суд 09:00"Мое время стоит денег": С какими мужчинами Наталья Штурм готова общаться 08:19Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется 08:00Россиянам рассказали об опасности предустановленных в смартфонах вирусах 06:31Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Москве в течение недели 04:27Как похудеть и держать себя в форме после 45 лет: назван лучший способ 02:04Психолог: полюбить осень помогут прогулки и создание уюта дома 00:11Россиянам порекомендовали делать ремонт зимой с целью сэкономить 23:00Дочь ответила на вопрос о здоровье Заворотнюк: вот что она сказала
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Завалившаяся на пол молодая жена Петросяна оголила интимное место

Завалившаяся на пол молодая жена Петросяна оголила интимное место
293

Татьяна Брухунова опубликовала шокирующую фотографию в своем микроблоге.

Пара Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой является одной из самых неожиданных в российском шоу-бизнесе. В 2020 году возлюбленные сыграли тайную свадьбу, на которой присутствовали только близкие. А спустя несколько месяцев женщина, которая моложе супруга на 43 года, родила ему наследника. Сына назвали Ваган.

Сейчас Татьяна Брухунова одна из самых обсуждаемых личностей среди общественности. Ее часто обвиняют в разрушении союза Евгения Петросяна с бывшей супругой. Женщина неоднократно признавалась в том, что к ней подходят на улице с оскорблениями и обвинениями.

В своем микроблоге супруга Евгения Петросяна успела обзавестись аудиторией. Она часто общается с подписчиками и делится своими мыслями. На днях она раскритиковала фильм Роба Маршалла "Русалочка". Назвав его полным провалом.

Сегодня Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками новой фотографией. На ней завалившаяся на пол молодая жена Евгения Петросяна оголила интимное место. Она в платье легла на пол закинув ноги на сундук. Так, на фотокарточке поклонники увидели пятую точку женщины.

Ранее "Дни.ру" писали, что жена Евгения Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским.

6 октября 2023, 14:11
Евгений Петросян. Павел Кашаев / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

По теме

"Катастрофа": молодая жена Петросяна объявила о полном провале

"Сдалась": жена Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Копия отца: появилось сенсационное фото "тайного" сына Абдулова

Копия отца: появилось сенсационное фото "тайного" сына Абдулова
Зато с Ириной Алферовой сходства никакого нет. В сети найдено фото с изображением юноши, очень похожего на известного советского и российского актера.

Похоронили заживо: известны подробности страшной ситуации с Прохором Шаляпиным

Похоронили заживо: известны подробности страшной ситуации с Прохором Шаляпиным
С артистом случились жуткие неприятности. Прохор Шаляпин является одним из самых популярных и обсуждаемых артистов российского шоу-бизнеса.

Маликов поделился подробностями здоровья отца после тяжелой болезни

Маликов поделился подробностями здоровья отца после тяжелой болезни
Популярный певец откровенно признался, как чувствую себя звезда ВИА "Самоцветы". В середине июля поклонники популярного музыканта заволновались.

Жена и дочь раскрыли правду о раке у 86-летнего Дроздова

Жена и дочь раскрыли правду о раке у 86-летнего Дроздова
В СМИ курсирует информация об онкологии у Николая Дроздова. Близкие ведущего расставили точки над i. Светская хроника тиражирует данные о том, что у Николая Дроздова диагностировано онкологическое заболевание.

Брежнева официально подтвердила развод с Меладзе

Брежнева официально подтвердила развод с Меладзе
Популярная певица сообщила о разрыве отношений с композитором. Полтора года назад многие популярные артисты российской эстрады покинули родные земли по известной для всех причине.

Выбор читателей

05/10ЧтвНовый образ: Кудрявцева решила сменить привычную для всех прическу 05/10Чтв"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга 05/10ЧтвОтец нашел работу для сидящего без дела Урганта 04/10СрдКак Разин превратил миллионы Шатунова в ноль 05/10ЧтвВскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова 04/10СрдСбежавшая из России Дапкунайте "кинула" покупателей квартиры на 100 млн рублей