Похоронили заживо: известны подробности страшной ситуации с Прохором Шаляпиным

С артистом случились жуткие неприятности.

Прохор Шаляпин является одним из самых популярных и обсуждаемых артистов российского шоу-бизнеса. Чаще всего предметом обсуждения общественности становится личная жизнь певца. Ни для кого не секрет, что финалист проекта "Фабрика звезд" испытывает пристрастие к дамам значительно старше него.

Однако в последнее время Прохор Шаляпин в центре скандалов со своими пикантными фотографиями. Недавно в своем микроблоге он опубликовал снимок, на котором открыто продемонстрировал свою пятую точку. Фотокарточка интимного характера по-настоящему поразила общественность. Многие накинулись на артиста, но сам он не понял бурного негатива в свой адрес.

На днях на поклонников и коллег по цеху популярного артиста обрушилась страшная новость. Одно из изданий разместило новость, что тело артиста доставят и захоронят на одном из кладбищ в Москве. Сегодня стали известны подробности страшной ситуации с Прохором Шаляпиным.

Так, артиста похоронили заживо. Откуда у журналистов появилась такая информация остается только догадываться, ведь подтверждения у этой новости нет. Как сообщает Царьград, судя по фотографиям в социальных сетях у Прохора Шаляпина все хорошо. В своем микроблоге он делится фотокарточками с недавнего участия в шоу "Привет, Андрей".