Ирина Дубцова с сожалением отметила , что слишком много рассказывает о своей жизни. "Сто раз теперь подумаю", – написала певица в своем Телеграмм-канале.
Бывшую "фабрикантку" без ее ведома записали в жертвы пластического хирурга Хайдарова.
Ирина не скрывала, что ранее осталась недовольна проведенной Хайдаровым операцией по уменьшению груди. Певица обращалась к хирургу в 2022 году. Но участницей последних скандальных разборок, инициатором которых стала певица Слава, она быть не хочет.
Дубцова написала эмоциональный пост в своем Телеграмм-канале, где довольно резко выразилась в адрес обеих сторон нынешнего конфликта. Сорвавшаяся Дубцова открестилась от скандального Хайдарова: "Отстаньте от меня!".
Певица заявила, что не хочет "выносить анатомические подробности на всеобщее обозрение". Хотя тут же отметила, что ей жаль пострадавших. Ирина сослалась на то, что не любит скандалов и попросила ее не втягивать в это.
Напомним, что в июле этого года певица Слава публично заявила, что пострадала от рук пластического хирурга Тимура Хайдарова. Она делала у врача операцию по увеличению груди. Слава раскритиковала работу Тимура в соцсетях. После чего нашлись и другие девушки, недовольные результатами пластических операций Хайдарова.
Об этом ранее писали Дни.РУ.