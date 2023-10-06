Умер певец Константин Лисовский

Новый скандал с Волочковой Тесты Орбакайте хотят засудить Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Пятница 6 октября

10:14Где Александр Петров достал эксклюзивное кольцо для помолвки 10:10Диагностирован рак: Дроздов экстренно госпитализировн в тяжелом состоянии 09:45Умер певец Константин Лисовский 09:08Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу 08:00Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта 06:45В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога 04:38Отец с сыном спасли попавшего в беду оленя – видео 02:27Стоматолог рассказал о риске инфаркта из-за невылеченных зубов 00:14Синоптик: в ближайшие дни в Москве выпадет треть месячной нормы осадков 23:00Красавица Бузова в ангельском воплощении предстала перед россиянами 22:28Наташа Королева прилюдно ухватила известную женщину за интимное место: фото 22:12Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова 21:05"Мужчины боятся": ставшая секс-символом Кошкина решила выдать тайну 20:33"Слабые мужчины": раскрыта причина одиночества Ирины Шейк 19:32"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга 19:16Куда россияне отправляются отдыхать осенью 2023 года 18:56Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца 18:00"Они как невинные дети": Поргина выдала правду про осужденных Дрожжину и Цивина 17:04Деньги взяла, но не спела: бизнесмен обивает пороги судов из-за Орбакайте 16:0257-летняя Дэнс сообщила о срастающихся после страшной автоаварии костях 15:58Отец нашел работу для сидящего без дела Урганта 14:19Нашли инородные тела: Успенская раскрыла подробности семичасовой операции 13:06Уличенная в осквернении памяти героев Волочкова предложила сходить на ее шоу 12:46Кевин Спейси попал в больницу c подозрением на инсульт 12:14Лепс поделился простым секретом для восстановления сил 11:54Новый образ: Кудрявцева решила сменить привычную для всех прическу 11:21Всплыли новые подробности дела об ограблении актера "Уральских пельменей" 11:06Стали известны благодаря соцсетям: Чурикова высказалась по поводу молодых звезд 10:18Уехавшую из России Дапкунайте решили выселить из квартиры в центре Москвы 10:16Скончалась народная артистка России Наталия Королева 10:06Тыкала всем голой грудью: Съемки шоу Малахова обернулись громким скандалом 09:23Риск сноса: дело в отношении Пугачевой и Орбакайте передано в суд 09:00"Мое время стоит денег": С какими мужчинами Наталья Штурм готова общаться 08:19Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется 08:00Россиянам рассказали об опасности предустановленных в смартфонах вирусах 06:31Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Москве в течение недели 04:27Как похудеть и держать себя в форме после 45 лет: назван лучший способ 02:04Психолог: полюбить осень помогут прогулки и создание уюта дома 00:11Россиянам порекомендовали делать ремонт зимой с целью сэкономить 23:00Дочь ответила на вопрос о здоровье Заворотнюк: вот что она сказала 22:20Приговор вынесен: что ждет сорвавшую эфир Первого канала Овсянникову 22:00"Часто бывают "приветы": возмутившему народ поступку Волочковой нашли объяснение 21:42Раскрыто местонахождение пропавшего после разрыва с Брежневой Меладзе 21:15"Дальше – порознь": Ланская назвала причину внезапного разрыва помолвки 20:44Критикующий Россию Макаревич* оказался никому не нужным за границей 20:16В вузах России внедрят новую систему образования черед два года: кого коснется 19:45Сбежавшая из России Дапкунайте "кинула" покупателей квартиры на 100 млн рублей 19:14Как Разин превратил миллионы Шатунова в ноль 18:41"Без звездной мамы": почему дочь отказалась отмечать день рождения с Волочковой 18:01Опять под опеку? Бритни Спирс снова пошла вразнос
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Умер певец Константин Лисовский

Умер певец Константин Лисовский
419

Скончался народный артист РСФСР Константин Лисовский. По информации, которая стала доступна СМИ, профессор ушел из жизни 4 октября на 91-ом году жизни.

С середины шестидесятых годов прошлого столетия и до конца девяностых Лисовский являлся солистом Московской филармонии. Он выступал более чем в трех десятках стран, записывался на радио, выпускал пластинки и компакт-диски, отмечает "Общественная служба новостей". Стоит отметить, что деятель является отцом актрисы Янины Лисовской, которая известна по роли в фильме "Любовь и голуби".

6 октября 2023, 09:45
Фото: Pixabay.com
Соцсети✓ Надежный источник

Где Александр Петров достал эксклюзивное кольцо для помолвки

Где Александр Петров достал эксклюзивное кольцо для помолвки
Актер Александр Петров преподнес своей жене Виктории необычное кольцо. Недавние события в жизни актера Александра Петрова всколыхнули общественность и актерскую тусовку.

Диагностирован рак: Дроздов экстренно госпитализировн в тяжелом состоянии

Диагностирован рак: Дроздов экстренно госпитализировн в тяжелом состоянии
Врачи борются за жизнь популярного ведущего программы "В мире животных".

Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу

Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу
Популярная актриса перестала выходить на связь. Советская и российская актриса театра и кино получила широкую известность после ролей в популярных фильмах "Караван смерти", "Шоу для одинокого мужчины" и других.

В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога
Неужели Клава Кока определилась с избранником? Избранник Клавы Коки также как и предыдущий активно продвигает свои проекты в сети.

Красавица Бузова в ангельском воплощении предстала перед россиянами

Красавица Бузова в ангельском воплощении предстала перед россиянами
Поющая телеведущая Ольга Бузова любит производить впечатление своими образами на светских мероприятиях. Ольга Бузова всегда открыта к экспериментам – и в карьере, и во внешности, и со стилем.

Выбор читателей

05/10ЧтвНовый образ: Кудрявцева решила сменить привычную для всех прическу 05/10Чтв"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга 05/10ЧтвОтец нашел работу для сидящего без дела Урганта 04/10СрдКак Разин превратил миллионы Шатунова в ноль 04/10СрдСбежавшая из России Дапкунайте "кинула" покупателей квартиры на 100 млн рублей 04/10Срд"Часто бывают "приветы": возмутившему народ поступку Волочковой нашли объяснение