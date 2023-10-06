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Маликов поделился подробностями здоровья отца после тяжелой болезни

Маликов поделился подробностями здоровья отца после тяжелой болезни
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Популярный певец откровенно признался, как чувствую себя звезда ВИА "Самоцветы".

В середине июля поклонники популярного музыканта заволновались. Дело в том, что Юрий Маликов должен был приехать на Международный фестиваль искусств в Витебске, но так и не появился. Коллеги по цеху желали здоровья певцу, но до конца не было понятно, что с ним произошло.

Позднее на связь вышел сын популярного исполнителя. Дмитрий Маликов заверил, что ничего страшного с его отцом не произошло Просто они с семьей приняли решение, что Юрию Маликову лучше отдохнуть и подлечиться.

Дело в том, что основатель коллектива "Самоцветы" сильно простудился летом и заработал одно из респираторных заболеваний. Семья переживала за исполнителя, потому что, у болезнь могла дать осложнения из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

На днях Дмитрий Маликов поделился подробностями состояния здоровья отца после тяжелой болезни. Как сообщает телеканал "360", Юрий Маликов сейчас в отличной форме. Переодически он даже выступает со своим коллективом "Самоцветы". Однако про гастроли пока сложно что-то говорить. Артисту уже 80 лет и с этим дела обстоят сложнее. А на днях он даже ездил на футбол со своим внуком Марком.

Ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной.

6 октября 2023, 12:45
Дмитрий Маликов. Petrov Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
Утро.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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