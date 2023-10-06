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Пятница 6 октября

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Жена и дочь раскрыли правду о раке у 86-летнего Дроздова

Жена и дочь раскрыли правду о раке у 86-летнего Дроздова
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В СМИ курсирует информация об онкологии у Николая Дроздова. Близкие ведущего расставили точки над i.

Светская хроника тиражирует данные о том, что у Николая Дроздова диагностировано онкологическое заболевание. Ведущему и его близким пришлось внести ясность, чтобы люди не верили инсинуациям вокруг личности звезды.

Сначала тревожные данные опровергла супруга Николая Дроздова. Она сообщила, что Николай Николаевич рядом.

"Вы что-то хотели ему сказать? Он здесь и все слава богу", — цитирует Татьяну Петровну Пятый канал.

Также на общественный резонанс отреагировала и дочь бессменного ведущего программы "В мире животных". Она удивилась, откуда пошли подобные слухи.

"Кто такое придумал вообще? Они врут. Кто такое мог сказать? Они не пишут, откуда такие сведения? Безобразие", — возмутилась Елена. Она отметила, что отца уже много раз "хоронили" светские обозреватели. При этом Николай Дроздов дома и с ним все в порядке, отмечает телеканал "360".

К слову, Николай Николаевич и сам, мягко говоря, не рад происходящему. При общении с журналистами на фоне были слышны его просьбы к супруге больше не отвечать на глупые звонки.

Позже ведущий и вовсе дал волю эмоциям. Дроздов назвал мерзавцами тех, кто распространяет новости о его раке.

6 октября 2023, 12:18
Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От юности до старости: яркие образы Николая Дроздова

Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Alexander Keltik / Russian Look www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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