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Пятница 6 октября

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В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога
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Неужели Клава Кока определилась с избранником?

Избранник Клавы Коки также как и предыдущий активно продвигает свои проекты в сети. Помимо этого, он еще работает моделью. Александр Поверин смог очаровать певицу больше всех остальных. В итоге, в финальном выпуске программы "Сердце Клавы" она сделала свой выбор в его пользу.

Из двенадцати претендентов Поверин оказался самым достойным, как подсказало сердце Клавы. Однако поклонники остались недовольны ее выбором, напомнив блондинке ее же слова о мужчине, который не станет пиариться за счет певицы.

В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки и как ей построить настоящие крепкие отношения?

Психолог Надежда Веверица поделилась экспертным мнением по этому поводу. по ее словам, гармоничные отношения можно построить с кем угодно, – пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Вопрос только в том, каким образом это делать.

Также Надежда Веверица прокомментировала совет звездной свахи для Клавы. Роза Сябитова дала рекомендацию девушке быть в отношениях "птицей", позволяя мужчине при этом оставаться "крыльями".

Однако психолог уточнила, что это модель созависимых отношений: получается, что один не может друг без друга существовать.

То ли дело, когда две птицы летят вместе и рядом. И у всех все в порядке с крыльями. Партнеры в отношениях, по мнению психолога должны представлять из себя полноценную личность, чтобы построить счастливые здоровые отношения.

Певица призналась, что ее сердце "екает" рядом с Повериным. А это уже хороший признак – отметила психолог.

6 октября 2023, 06:45
интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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