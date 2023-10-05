"Слабые мужчины": раскрыта причина одиночества Ирины Шейк

Ослепительно красивая модель, являющаяся мечтой миллионов мужчин по всей планете, до сих пор не вышла замуж, хотя ей уже 37 лет. Почему же Ирина Шейк одинока, невзирая на сумасшедшую популярность?

С 2010 по 2015 год супермодель состояла в отношениях с одним из самых величайших футболистов в мировой истории – Криштиану Роналду. Ирина порвала отношения из-за измен спортсмена. А ее последние отношения — с актером Брэдли Купером — завершились в 2019 году: пресса сообщала, что модель была сыта по горло совместной жизнью со свекровью и поставила звезду Голливуда перед выбором — или она, или Глория. Актер выбрал маму.

С того самого момента Ирина Шейк пребывает в гордом одиночестве. О том, почему топ-модель так и не нашла мужчину своей мечты к своим 37 годам, в интервью Пятому каналу порассуждал светский обозреватель Леван Тодуа — большой специалист в вопросах поиска мужчин женщинами. По его мнению, Ирине на ее жизненном пути так и не попался человек статуснее, состоятельнее и сильнее ее.

Здесь нет ничего удивительного, ведь такой женщине очень сложно найти спутника жизни, равного по статусу — Ирина Шейк довольно долго не могла выбрать, с кем же ей все-таки быть: с Бредли Купером или Томом Брэди, и в итоге ей не подошел никто.

"Все те мужчины, которые ей попадались, были слабее нее в характере, поведении и заработке", — рассказал Леван Васильевич о супермодели из России.

По его мнению, Ирина Шейк упорным трудом сколотила огромное состояние, и найти мужа, на которого она могла бы смотреть с восхищением, для нее нереально трудная задача. Тем не менее, Тодуа уверен, что на самом деле если модель и одинока, то это ненадолго — в американском шоу-бизнесе в принципе не принято кричать направо и налево.



