Певица Слава угрожает Киркорову Тесты Боня готовится снова стать матерью Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Четверг 5 октября

19:32"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга 19:16Куда россияне отправляются отдыхать осенью 2023 года 18:56Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца 18:00"Они как невинные дети": Поргина выдала правду про осужденных Дрожжину и Цивина 17:04Деньги взяла, но не спела: бизнесмен обивает пороги судов из-за Орбакайте 16:0257-летняя Дэнс сообщила о срастающихся после страшной автоаварии костях 15:58Отец нашел работу для сидящего без дела Урганта 14:19Нашли инородные тела: Успенская раскрыла подробности семичасовой операции 13:06Уличенная в осквернении памяти героев Волочкова предложила сходить на ее шоу 12:46Кевин Спейси попал в больницу c подозрением на инсульт 12:14Лепс поделился простым секретом для восстановления сил 11:54Новый образ: Кудрявцева решила сменить привычную для всех прическу 11:21Всплыли новые подробности дела об ограблении актера "Уральских пельменей" 11:06Стали известны благодаря соцсетям: Чурикова высказалась по поводу молодых звезд 10:18Уехавшую из России Дапкунайте решили выселить из квартиры в центре Москвы 10:16Скончалась народная артистка России Наталия Королева 10:06Тыкала всем голой грудью: Съемки шоу Малахова обернулись громким скандалом 09:23Риск сноса: дело в отношении Пугачевой и Орбакайте передано в суд 09:00"Мое время стоит денег": С какими мужчинами Наталья Штурм готова общаться 08:19Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется 08:00Россиянам рассказали об опасности предустановленных в смартфонах вирусах 06:31Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Москве в течение недели 04:27Как похудеть и держать себя в форме после 45 лет: назван лучший способ 02:04Психолог: полюбить осень помогут прогулки и создание уюта дома 00:11Россиянам порекомендовали делать ремонт зимой с целью сэкономить 23:00Дочь ответила на вопрос о здоровье Заворотнюк: вот что она сказала 22:20Приговор вынесен: что ждет сорвавшую эфир Первого канала Овсянникову 22:00"Часто бывают "приветы": возмутившему народ поступку Волочковой нашли объяснение 21:42Раскрыто местонахождение пропавшего после разрыва с Брежневой Меладзе 21:15"Дальше – порознь": Ланская назвала причину внезапного разрыва помолвки 20:44Критикующий Россию Макаревич* оказался никому не нужным за границей 20:16В вузах России внедрят новую систему образования черед два года: кого коснется 19:45Сбежавшая из России Дапкунайте "кинула" покупателей квартиры на 100 млн рублей 19:14Как Разин превратил миллионы Шатунова в ноль 18:41"Без звездной мамы": почему дочь отказалась отмечать день рождения с Волочковой 18:01Опять под опеку? Бритни Спирс снова пошла вразнос 17:37Иноагент Галкин отказался от концертов в Казахстане: почему 17:08Поплавская о закинувшей ногу на военный памятник Волочковой: За что ее судить? 16:36"Не так проста": адвокат о намерениях вдовы Баталова в скандале с Дрожжиной 16:14Приемный отец Милохина заявил о травле: Накинулись со всех сторон 13:48"Осквернение памяти героев": скандальная выходка Волочковой разгневала россиян 13:12Актер из "Тихого Дона" Зубенко умер от последствий тяжелой болезни 12:42Не уверена в себе: Сексолог объяснила поведение дочери Гузеевой 12:14Куда сходить в Москве: афиша с 3 по 10 октября 11:40Поргина готова потратить на дом-музей Караченцова стоимость элитной квартиры 11:30Ушла в работу: Как жена справляется с болезнью Игоря Николаева 11:20"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению 10:03Вышедшую на сцену со сломанной ногой Асмус встретили овациями 09:29Стало известно о самочувствии Бари Алибасова после операции 08:00Психолог призвала избегать критики и презрения при ссоре с партнером
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга

"Призывала добить": из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга
354

Звезда "Кавказской пленницы" давно знает Лию Ахеджакову – до определенного момента она была в числе ее любимых актрис. Все изменилось 4 сентября 1993 года, когда танки Таманской дивизии открыли огонь по зданию Верховного совета – Наталья Варлей была в шоке от реакции артистки.

Актриса всегда считала себя патриоткой и открыто заявляла о любви к Родине и ее праве на отстаивание национальных интересов. Так что ничего удивительного в том, что к людям с иной точкой зрения Наталья Владимировна относится с изрядной долей негатива.

Наталья Варлей стала гостьей программы "Эмпатия Манучи", где дала большое откровенное интервью. В числе прочего актриса выразила досадное разочарование некоторыми лицами отечественного шоу-бизнеса, которые допустили резкие высказывания против внешней политики Российской Федерации. Среди таких людей артистка назвала и Лию Ахеджакову.

Наталья Владимировна утверждает, что, вопреки распространенному мнению, Ахеджакова вовсе не является неким "божьим одуванчиком", и представление о ней в среде масс является ошибочным. По словам Варлей, Лия Меджидовна является очень жестоким человеком, и многие люди очень напрасно удивляются тому, как она сейчас себя ведет, какую позицию заняла.

В качестве доказательства Наталья вспоминает прогремевшие на весь мир события тридцатилетней давности, когда в попытке защитить страну от государственного переворота Борис Ельцин отдал приказ таманской танковой дивизии открыть огонь по Белому дому — запершийся в нем Верховный совет пытался отстранить президента от власти и остановить рыночные реформы. Лия Меджидовна тогда сказала: "Надо добить гадину!"

"...меня потрясла до того момента любимая актриса Лия Ахеджакова, которая кричала, призывая добить законно избранный парламент", — негодует Наталья Варлей.

Актриса вспоминает реакцию Ахеджаковой на ее интервью 1993 года, где она и произнесла вышеприведенные слова. Как говорят очевидцы, Лия Меджидовна ответила "А кто такая Варлей?". С того момента актрисы и возненавидели друг друга. В настоящее время Лия Ахеджакова находится в туре по Европе. По некоторым данным, она зарабатывает до 500 тысяч рублей за спектакль.


5 октября 2023, 19:32
Наталья Варлей. Фото: Global Look Press/globallookpress.com
Youtube-канал "Эмпатия Манучи"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Проклова, Хилькевич: российские актрисы, которые стали жертвами домогательств

Наталья Варлей. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вера Васильева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лариса Лужина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Тест: отгадайте кинокартины с Натальей Варлей

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей вспомнила, как к ней в квартиру залезли мальчишки
Наталья Владимировна Варлей

Наталья Владимировна Варлей актриса театра и кино

 Лия Меджидовна Ахеджакова

Лия Меджидовна Ахеджакова актриса театра и кино

Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца

Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца
В настоящее время звезда русского шансона и король российской эстрады находятся по разные стороны баррикад в ситуации вокруг хирурга Тимура Хайдарова. Однако когда-то Филипп Киркоров был в очень хороших отношениях с Любовью Успенской. Напомним, группа пациентов именитого пластического хирурга Тимура Хайдарова во главе с Любовью Успенской и певицей Славой обвиняют врача в некачественных операциях, повлекших за собой уродство прооперированных.

"Они как невинные дети": Поргина выдала правду про осужденных Дрожжину и Цивина

"Они как невинные дети": Поргина выдала правду про осужденных Дрожжину и Цивина
Недавно Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, признанные виновными в мошенничестве с имуществом наследников Алексея Баталова, подали ответный иск на вдову актера. Их действия прокомментировала вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина. Михаил Цивин и Наталья Дрожжина были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, причем актриса получила условный срок, а ее мужа-юриста отправили в тюрьму.

Деньги взяла, но не спела: бизнесмен обивает пороги судов из-за Орбакайте

Деньги взяла, но не спела: бизнесмен обивает пороги судов из-за Орбакайте
Предприниматель требует деньги с Кристины Орбакайте за сорванный концерт. В ноябре прошлого года Кристина Орбакайте должна была прилететь в Южно-Сахалинск на собственный концерт.

57-летняя Дэнс сообщила о срастающихся после страшной автоаварии костях

57-летняя Дэнс сообщила о срастающихся после страшной автоаварии костях
Как чувствует себя исполнительница хитов "Девочка-ночь" и "Один лишь раз". В ресторане "Гвидон" состоялся осенний бранч, посвященный новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена.

Отец нашел работу для сидящего без дела Урганта

Отец нашел работу для сидящего без дела Урганта
Шоумен Иван Ургант привык зарабатывать деньги, поэтому не может жить без работы. Актер Андрей Ургант гордится своим сыном, который стал знаменитым благодаря таланту и трудолюбию.

Выбор читателей

04/10СрдКак Разин превратил миллионы Шатунова в ноль 05/10ЧтвНовый образ: Кудрявцева решила сменить привычную для всех прическу 03/10ВтрБуланова требует принять меры после угроз и проклятий Разина: что произошло 04/10СрдСбежавшая из России Дапкунайте "кинула" покупателей квартиры на 100 млн рублей 04/10Срд"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению 04/10СрдУшла в работу: Как жена справляется с болезнью Игоря Николаева