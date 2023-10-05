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Четверг 5 октября

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Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца

Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца
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В настоящее время звезда русского шансона и король российской эстрады находятся по разные стороны баррикад в ситуации вокруг хирурга Тимура Хайдарова. Однако когда-то Филипп Киркоров был в очень хороших отношениях с Любовью Успенской.

Напомним, группа пациентов именитого пластического хирурга Тимура Хайдарова во главе с Любовью Успенской и певицей Славой обвиняют врача в некачественных операциях, повлекших за собой уродство прооперированных. В частности, Анастасия Сланевская (настоящее имя Славы) утверждает, что год не вступала в половую связь, так как стеснялась того, что Хайдаров проделал с ее грудью.

Филипп Киркоров, в свою очередь, активно противостоит кампании против хирурга, выступая целиком и полностью на стороне Хайдарова. В этом году артист пережил радикальную смену имиджа, ключевое значение в которой сыграли пластические операции у Тимура Тошниезовича. Певец до сих пор пребывает в восхищении от работы Хайдарова. По словам Филиппа Бедросовича, он истинный мастер своего дела и настоящий волшебник.

Сегодня на "Ютубе" вышло интервью Любови Успенской журналистке Алене Жигаловой (Алена, блин) в котором шансонетка поведала несколько доселе неизвестных тайн. Помимо прочего, она сделала сенсационное заявление о том, что вполне могла бы быть женой Киркорова, однако счастлива, что этого не произошло, ведь, по ее словам, Филипп Бедросович является исключительным лицемером, а основная черта его характера — меркантильность.

При этом Успенская подчеркивает, что когда Филипп Киркоров только начинал свою карьеру, то был несколько другим человеком — а сейчас, когда его жизнь представляет собой сплошное шоу, он утратил остатки стыда и даже не стесняется при детях показывать свои фальшивые ягодицы. Хотя уже в те годы нехорошие черты характера нет-нет, да проскакивали, в один из таких моментов к певице пришло понимание истинной сущности Киркорова.

По ее словам, однажды в США он позвал ее замуж — внезапно произнес: "Я хочу, давай поженимся". А через неделю после этих событий на всю страну прогремела свадьба между ним и Аллой Пугачевой.

"А я была замужем, у меня ребенок, мне было просто смешно", — вспоминает Любовь Успенская.

Сейчас певица ни капли не сомневается, что в реальности Филипп Киркоров просто-напросто ненавидит всех женщин как вид. Любовь Успенская до сих пор помнит случай с ее участием, когда поп-король обложил ее ругательствами за просьбу поздравить ее дочь Таню.


5 октября 2023, 18:56
Любовь Успенская. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Youtube-канал "Алена, блин!"✓ Надежный источник

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