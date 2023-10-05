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Четверг 5 октября

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"Они как невинные дети": Поргина выдала правду про осужденных Дрожжину и Цивина

"Они как невинные дети": Поргина выдала правду про осужденных Дрожжину и Цивина
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Недавно Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, признанные виновными в мошенничестве с имуществом наследников Алексея Баталова, подали ответный иск на вдову актера. Их действия прокомментировала вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, причем актриса получила условный срок, а ее мужа-юриста отправили в тюрьму. Супругов обвинили в присвоении жилплощади покойного Алексея Баталова и в присвоении денежных средств его дочери. Пара не согласна с решением суда и подала апелляцию, и, кроме того, подготовила ответный иск с требованием квартиры. На чьей же стороне правда? В беседе с "Дни.ру" заслуженная артистка России Людмила Поргина встала на сторону семьи Баталова.

"Правда в том, что больной Баталов, больная его жена и больная дочка не могли справиться с этими товарищами. Они кружили им голову", — уверена заслуженная артистка РФ.

Людмила Андреевна утверждает, что часто видела осужденную пару на похоронах одиноких актеров. Она подчеркивает, что правда на стороне Баталова — порядочные люди не поступают с людьми так, как поступили Дрожжина и Цивин с наследниками актера.

"Цивин и Дрожжина даже вписаны как основатели памятника Татьяне Самойловой на Новодевичьем кладбище — при том, что до этого их никто не видел и не слышал вообще. Что это такое, это как вообще понять? Лично я этого не понимаю", — развела руками актриса.

Людмила Поргина напоминает, что супружеская пара как бы опекала одиноких больных стариков, которым было не на кого опереться, некому пожаловаться — и по итогу пользовалась их сложным положением и облапошивала. Гитана Леонтенко, на которую осужденные подали ответный иск, утверждает, что не успокоится, пока Дрожжина не получит реальный срок, так как боится мести с ее стороны. Вдова Караченцова уверена, что бояться здесь нечего.

"Нет-нет-нет, я думаю, никто уже не будет мстить, все это останется в тылу. Хотя опасения эти можно понять, тем более, что на них было вывалено столько лжи… Они очень замучились", — считает Поргина.

Актриса отмечает, что если посмотреть на квартиру Дрожжиной, то она вся сплошь заставлена антиквариатом, который стоит баснословных денег. При этом осужденная утверждала, что возглавляет "какой-то там отдел культуры то ли во ВГИКе, то ли еще где-то" — по словам Людмилы Поргиной, это ложь.

"Она не работает нигде, ни в Госкино, ни в Доме кино, и уж точно нигде ничего не возглавляет. Все, чем она занимается, причем очень давно — это обогащением на стариках. Таким образом можно получить очень большие деньги, они же не разбираются ни в чем — ни в законах, ни в документах, они как невинные дети", — заключила артистка.


5 октября 2023, 18:00
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии

Людмила Поргина. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Эльперин и Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com

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