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Четверг 5 октября

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Деньги взяла, но не спела: бизнесмен обивает пороги судов из-за Орбакайте

Деньги взяла, но не спела: бизнесмен обивает пороги судов из-за Орбакайте
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Предприниматель требует деньги с Кристины Орбакайте за сорванный концерт.

В ноябре прошлого года Кристина Орбакайте должна была прилететь в Южно-Сахалинск на собственный концерт. Организацией выступления артистки занимался местный предприниматель Николай Жданов. Он отправил певице порядка 320 тысяч рублей в качестве аванса, арендовал площадку и начал продавать билеты. И поначалу народ охотно приобретал их, но слух об отъезде артистки за границу все испортил.

Люди массово начали сдавать билеты, после чего Жданов обвинил Орбакайте в срыве концерта, а потом и вовсе отправился в Арбитражный суд Москвы, чтобы забрать аванс у отказавшейся возвращать деньги певицы. В инстанции не стали вставать на сторону сахалинского предпринимателя, поскольку представители артистки смогли убедить суд в том, что концерт отменил именно Николай, а не Кристина.

На этом Жданов не остановился. Он продолжил обивать пороги судов в надежде добиться возврата денежных средств. Сейчас бизнесмен направил жалобу в Кассационный суд, пишет URA.RU.

Ранее стало известно, что на Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте подали в суд из-за пирса на даче. Сооружение могут снесли после заседания, которое состоится в конце октября. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

5 октября 2023, 17:04
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Кудрявцева, Миронова, Орбакайте: звезды, родившие детей после 40 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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