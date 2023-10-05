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Четверг 5 октября

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57-летняя Дэнс сообщила о срастающихся после страшной автоаварии костях

57-летняя Дэнс сообщила о срастающихся после страшной автоаварии костях
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Как чувствует себя исполнительница хитов "Девочка-ночь" и "Один лишь раз".

В ресторане "Гвидон" состоялся осенний бранч, посвященный новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена. Генеральный продюсер Gutseriev Media Татьяна Тур рассказала о грядущих проектах, которые впечатляют! Среди гостей была и 57-летняя Лада Дэнс, недавно пережившая страшную автоаварию.

В начале августа ее машина на скорости 110 километров в час врезалась в два автомобиля, которые столкнулись до этого. Как выяснилось, аварийного знака на трассе не было, поэтому водитель не сразу заметил остановившиеся авто. С места происшествия певица была доставлена вертолетом в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии.

"Я сегодня чувствую себя гораздо лучше – уже выступаю, снимаюсь, – призналась артистка в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Сейчас идет процесс реабилитации и восстановления. Врачи сказали мне, что кости должны срастаться так же аккуратно, как рождаются дети – за определенный период времени".

"Я вернулась на сцену, причем сделала это, когда еще была с костылями", – сообщила Дэнс. Она признается, что все самое тяжелое позади, а сейчас время творить, работать, жить.

Как пояснил корреспонденту "Дни.ру" травматолог, время сращения костей может занимать от 6—8 недель до 2,5—3 месяцев. На срок влияет то, как пациент получил травму, сложность перелома и метод лечения. Например, внутрисуставной перелом со смещением будет срастаться дольше, чем внесуставной перелом без смещения.

5 октября 2023, 16:02
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хулиганский вечер Лады Дэнс

В Москве прошла премьера новой хулиганской комедии режиссера Романа Каримова "Гуляй, Вася!". Его веселое творение одной из первых оценила Лада Дэнс (слева).
Елена Беркова с возлюбленным.
Максим Петров и Агния Кузнецова.
Певица Нюша.
Ренат Давлетьяров и Евгения Малахова.
Алексей Гаврилов.
Перенесшая операцию по увеличению груди Анна Калашникова не стала задерживаться в больнице и вышла в свет.
Главные роли в ленте исполнили: Ефим Петрунин, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Вера Кинчева, Светлана Степанковская, Анна Цуканова-Котт, Катя Кабак и другие.
Бывший бойфренд Ксении Собчак Илья Яшин со спутницей.
Актриса Анна Старшенбаум.
Милош Бикович.
Подружки Анна Старшенбаум и Аглая Тарасова.

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