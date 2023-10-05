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Отец нашел работу для сидящего без дела Урганта

Отец нашел работу для сидящего без дела Урганта
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Шоумен Иван Ургант привык зарабатывать деньги, поэтому не может жить без работы.

Актер Андрей Ургант гордится своим сыном, который стал знаменитым благодаря таланту и трудолюбию. Иван стал одним из самых узнаваемых людей в стране. У шоумена даже была собственная передача на федеральном канале. Но после закрытия "Вечернего Урганта" в феврале 2022 года телеведущий зарабатывает исключительно на мероприятиях, причем за рубежом. Иногда он появляется на светских вечерах в Москве.

Можно лишь представить, насколько тяжело сейчас приходится Ивану, который привык зарабатывать большие деньги на любимой работе и при этом быть всегда на виду у многомиллионной публике. Еще в детстве Ургант демонстрировал стремление к обеспеченной жизни.

В недавнем интервью Андрей Львович рассказал, что нашел для своего талантливого сына подработку, когда тому было 16 лет. Сидящий без дела Иван сам попросил родителя похлопотать. Так будущий шоумен устроился в ночной клуб, где сначала мыл стаканы, а потом выходил на сцену – пел песни и проводил программы. Слова Урганта-старшего приводит "Общественная служба новостей".

Ранее Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на публике. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

5 октября 2023, 15:58
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / @RTVItainment✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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