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Четверг 5 октября

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Уличенная в осквернении памяти героев Волочкова предложила сходить на ее шоу

Уличенная в осквернении памяти героев Волочкова предложила сходить на ее шоу
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Популярная балерина отреагировала на злобные обвинения в ее сторону.

Ни для кого не секрет, что бывшая прима балерина является одной из самых популярных и обсуждаемых артисток в мире российского шоу-бизнеса. Предметом обсуждения зачастую становится личная жизнь, неповторимый шпагат и поведение Анастасии Волочковой. Так, на днях звезда шокировала всю общественность.

На своей странице в социальных сетях Анастасия Волочкова опубликовала необычную фотографию. По всей видимости, артистка решила поразить поклонников своей растяжкой. Правда, с местом, где продемонстрировать физические данные, прима балерина явно не угадала. Она закинула одну ногу на памятник времени ВОВ.

Фотография по-настоящему ошарашила общественность. Многие популярные личности поспешили отчитать Анастасию Волочкову за содеянное. А некоторые даже успели подать заявление в полицию, чтобы привлечь к ответственности спортсменку.

Правда, сама прима балерина не совсем понимает, что она сделала не так. В своём микроблоге она опубликовала видео, где попыталась донести до подписчиков и журналистов, что у неё нет времени на глупые обвинения. Сейчас она посвящает всю себя тренировкам. Так, уличенная в осквернении памяти героев Анастасия Волочкова, в середине своего обращения, предложила сходить на ее грандиозное шоу "Одержимость", премьера которого состоится 25 ноября.

Ранее "Дни.ру" писали, что возмутившему народ поступку Анастасии Волочковой нашли объяснение.

5 октября 2023, 13:06
Анастасия Волочкова. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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