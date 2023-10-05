Стали известны благодаря соцсетям: Чурикова высказалась по поводу молодых звезд

Популярная певица откровенно поделилась мнением по поводу артистов, вышедших из Интернета.

Свою известность Яна Чурикова получила благодаря передачи "Фабрика звезд" на федеральном канале. После того, как телеведущая показала себя в шоу "Объектив" и "Доброе утро", продюсеры заметили ее и пригласили на съемки культовой программы. В итоге, певица была ведущей "Фабрики" на протяжении восьми сезонов.

Сейчас Яна Чурикова продолжает свою карьеру ведущей. В начале этого года она сменила Дмитрия Нагиева в телепередачи "Голос. Дети" и теперь, кажется, нашла свое место. Многие поклонники знаменитого шоу считают, что популярная певица очень органично вписалась в программу на федеральном канале.

Стоит отметить, что зритель любит телеведущую за простоту и искренность. А журналисты по-настоящему обожают общаться с певицей, потому что, она всегда открыта к диалогу. В интервью с Пятым каналом, Яна Чурикова высказалась по поводу молодых звезд, которые стали известны благодаря соцсетям.

По мнению артистки, популярность из Интернета может сыграть злую шутку. Потому что, когда слава быстрая, то ты не до конца понимаешь, что с ней делать. К слову, к звездам, вышедшим из Интернета, девушка относится спокойно. Она убеждена, что время, когда популярность приходила из телевизионных программ, уже прошло.

"Время, когда люди прославились только благодаря телевизионным шоу, кануло в лету довольно давно. И мы все это видим", – поделилась Яна Чурикова.

Ранее "Дни.ру" писали, что играющая на публику Яна Чурикова выдала подноготную участников "Фабрики звезд".