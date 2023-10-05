Уехавшую из России Дапкунайте решили выселить из квартиры в центре Москвы

Ингебора Дапкунайте теперь без московской прописки.

В 2022 году актриса Ингеборга Дапкунайте уехала из России.

Находясь в Европе, она призналась, что мысли об отъезде посещали ее еще в 2014-м.

Дапкунайте настолько поспешно уезжала, что не разобралась со своим имуществом.

В центре Москвы на Никитском бульваре у актрисы остались шикарные апартаменты, которые она уже через год после отъезда продала Рубену Дадавердяну. Сделка состоялась в апреле 2023 года. Сумма продажи трехкомнатной квартиры актрисы не сообщалась, но по оценкам экспертов, могла составить около 100 миллионов рублей, как сообщает телеканал "360".

Однако после получения денег Дапкунайте уехала в Лондон и не выписалась из квартиры. Ее сын Алекс тоже не был снят с регистрационного учета. На все запросы нового собственника актриса, находящаяся в Бельгии, не отвечала.

Новый владелец в течение пяти месяцев не мог зарегистрироваться на новой жилплощади. В итоге – обратился в суд с просьбой выписать прежнего собственника. Иск Пресненский суд Москвы удовлетворил и вынес соответствующее постановление. Подобное решение означает, что и актриса и ее сын лишены регистрации в Москве.

Однако Дапкунайте не до конца "простилась" с Россией. У нее остался особняк на Новорижском шоссе, расположенный в элитном коттеджном поселке. Его стоимость оценивают от 150 миллионов рублей.