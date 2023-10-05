Тыкала всем голой грудью: Съемки шоу Малахова обернулись громким скандалом

Во время записи программы гостья продемонстрировала результаты пластической операции Хайдарова.

Тема пластических операций является одной из самых обсуждаемых в мире российского шоу-бизнеса. Дело в том, что многие звезды в погоне за красотой и молодостью прибегают к хирургическим вмешательствам. Правда, даже если вы решите отдать крупную сумму, то нет никакой гарантии, что результатом вы останетесь довольны.

Летом этого года певица Слава пожаловаться на звездного хирурга после увиденного результата пластики. Тогда коллегу по цеху решила поддержать Любовь Успенская. Певица не просто поделилась с поклонниками, но и подала заявление в суд на Тимура Хайдарова.

Андрей Малахов не смог остаться в стороне животрепещущей темы. На днях он решил посвятить передачу громкому скандалу. На свое шоу популярный телеведущий пригласил звездного хирурга, чтобы он лицом к лицу встретился с недовольными клиентами после результатов хирургических вмешательств.

Как сообщает 360, съемки шоу "Малахов" обернулись громким скандалом. Во время записи программы гости очень сильно ругались и спорили. Одна из жертв пластической операции Тимура Хайдарова настолько перенервничала, что во время съемок шоу расстегнула жакет и начала тыкать всем голой грудью.

Ранее "Дни.ру" писали, что певица Слава вычеркнула Малахова из своей жизни.