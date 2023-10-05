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Риск сноса: дело в отношении Пугачевой и Орбакайте передано в суд

Риск сноса: дело в отношении Пугачевой и Орбакайте передано в суд
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На Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте подали иск в суд.

Солнечногорский городской суд Московской области рассмотрит дело о возможном сносе сооружения, принадлежащего Пугачевой и Орбакайте. Заседание пройдет в скором времени – 31 октября.

Помощник председателя суда Екатерина Белоусова сообщила, что истец, коим является бизнесмен Анатолий Рыськов, подал иск в отношение певиц в связи с просьбой "обеспечить ему свободный доступ к береговой полосе водного объекта путем сноса сооружений", как пишет телеканал "360".

Речь идет о пирсе на земельном участке городского округа Солнечногорск, который принадлежит Алле Борисовне и ее дочери.

Участок с домом находятся на берегу реки Истра в деревне Бережки. Вместе с домом в собственности звезд несколько строений, среди которых огромный трехэтажный дом белого цвета. Территория владений Пугачевой обнесена и забором, и изгородью из живых цветов. Также к участку примыкает длинная береговая линия с пляжем, на котором и находится этот спорный пирс.

В судебном деле задействована еще одна сторона – комитет по управлению имуществом в указанном округе.

Таким образом, риск сноса велик: дело в отношении Пугачевой и Орбакайте передано в суд.

Ситуация с эффектом дежавю. Ведь ранее этот же бизнесмен подавал похожий, если не такой же, иск против бывшего мужа Пугачевой Киркорова. Рыськову также мешал пирс на даче певца. По сообщениям СМИ, бизнесмен признан банкротом.

Ко всему прочему, дача давно уже переписана на внука Примадонны Никиту Преснякова, который живет в США. При этом участок с домом выставлен на продажу за 225 миллионов рублей.

5 октября 2023, 09:23
Агентство городских новостей✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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