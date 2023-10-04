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Среда 4 октября

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Дочь ответила на вопрос о здоровье Заворотнюк: вот что она сказала

Дочь ответила на вопрос о здоровье Заворотнюк: вот что она сказала
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Наследница популярной актрисы прервала молчание.

Более двух лет популярная актриса борется с онкологией. В 2019 году после того, как девушка родила третьего ребенка, врачи диагностировали ей глиобластому. После шокирующего известия Анастасия Заворотнюк пропала со всех радаров. Поклонникам остается только догадываться, что происходит сейчас с их любимицей.

Сама звезда сериала "Моя прекрасная няня" хранит молчание, как и ее родные. Муж Анастасии Заворотнюк все реже появляется на ледовой арене и старается все больше проводить время с больной супругой. Что касается дочери популярной актрисы, то сейчас Анна Заворотнюк живет на две страны. В конце 2022 года она вместе с любимым переехала в Дубай.

Стоит отметить, что зачастую наследница актрисы пропускает обращения поклонников, касающиеся состояния ее мамы. Однако недавно дочь прервала молчание и ответила на вопрос о здоровье Анастасии Заворотнюк. В ее микроблоге одна из подписчиц поинтересовалась у модели, как сейчас обстоят дела у любимицы многих. А завершила свое обращение поклонница добрыми пожеланиями.

Анна Заворотнюк решила не вдаваться в подробности, поэтому просто поблагодарила подписчицу за добрые слова.

"Спасибо вам большое", – сказала наследница Анастасии Заворотнюк.

Ранее "Дни.ру" писали, что дочь Анастасии Заворотнюк проиграла суд.

4 октября 2023, 23:00
Анастасия Завортнюк. Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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