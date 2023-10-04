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Среда 4 октября

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Сбежавшая из России Дапкунайте "кинула" покупателей квартиры на 100 млн рублей

Сбежавшая из России Дапкунайте "кинула" покупателей квартиры на 100 млн рублей

Стало известно, что популярная актриса после сделки уехала из страны и перестала выходить на связь.

Полтора года назад многие популярные звезды российского шоу-бизнеса решили покинуть родные земли из-за известных всем событий. Одной из них стала Ингеборга Дапкунайте, которая долгое время являлась одной из самых востребованных актрис России. Теперь она живет в Брюсселе и часто критикует страну, которая все это время ее кормила.

Как известно, Ингеборга Дапкунайте – обладательница одной половины доли в компании по оказанию допобразовательных услуг. Кроме того, актриса проживала в трехкомнатной квартире в Пресненском районе Москвы. Однако недавно стало известно, что артистка после переезда за границу приняла решение продать дорогостоящую недвижимость.

Правда, сбежавшая из России Ингеборга Дапкунайте, по всей видимости, хотела "кинуть" покупателей ее квартиры на 100 миллионов рублей. Оказалось, что после того, как прошла сделка, актриса уехала из России и при этом не снялась с регистрационного учета. После этого она перестала выходить на связь. В итоге, новым владельцам жилья пришлось обращаться в суд.

Вскоре артистку сняли с регистрационного учета, как и ее сына от бывшего супруга. Об этом пишет "Царьград".

Ранее "Дни.ру" писали, что взъерошенная Ингеборга Дапкунайте шокировала публику.

4 октября 2023, 19:45
Дапкунайте. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой

В Москве состоялся предпремьерный показ спектакля Максима Диденко "Цирк" в Театре Наций.
Дапкунайте, сыгравшая главную роль, похожа на голливудскую диву.
Зрители были в восторге, когда Ингеборга вышла на сцену в балетной пачке и показала умопомрачительный шпагат.
Гибкая актриса не побоялась (или не постеснялась) задрать ноги похлеще Анастасии Волочковой.
Взрослому актеру Махибу Гладстону довелось сыграть новорожденного младенца. Если приглядеться к костюму артиста, можно догадаться, в чем фокус.
Актеры спектакля демонстрируют чудеса акробатики.
Режиссер Максим Диденко и актриса Ингеборга Дапкунайте во время пресс-подхода после показа "Цирка".
Ингеборга в белоснежном наряде и шляпке выглядит потрясающе.
Балетная пачка подчеркнула красивые ноги актрисы.
Премьера прошла в рамках XVII Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".

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