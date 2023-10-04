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Среда 4 октября

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Как Разин превратил миллионы Шатунова в ноль

Как Разин превратил миллионы Шатунова в ноль
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Как гонорары солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова прошли мимо него.

Юрий Шатунов и Андрей Разин в последние годы находились не в самых теплых отношениях. Бывшие коллеги рассорились.

Всем известно, что Разин и Шатунов судились по поводу прав на песни группы "Ласковый май". Автор песен Сергей Кузнецов дал свое разрешение Юрию исполнять их. Но Разин оказался против. После чего начались судебные разбирательства, длиною в несколько лет.

Однако стоит вспомнить еще один важный факт.

Юрий Шатунов в одном из своих интервью упоминал, что в составе "Ласкового мая" он получал копейки, и что "все разговоры о его многомиллионных гонорарах – это полный бред".

По словам руководителя "Ру-концерта" Евгения Морозова, все миллионы Юрия Шатунова сгорели из-за неудачных вложений Разина. Об этом пишет "Царьград". Морозов отметил, что у наследников Юрия Шатунова остались из имущества дом в Германии, квартира в Москве, а также счет в банке вместе с творческим наследием. А огромные многомиллионные гонорары, которые получал певец за выступления, как уточнил Евгений, были вложены, по наущению Разина, в недвижимость.

Как Разин превратил миллионы Шатунова в ноль? Он уговорил своего подопечного вложить деньги в сочинские пансионаты постсоветского качества. Однако ремонтировать их, видимо, никто не стал.

Понятное дело, что в 90-е они стоили очень дешево, и Разин почему-то решил их продать за сущие копейки. Конечно же, это очень возмутило Шатунова, но делать было нечего. В итоге, певец лишился потенциальных миллиардов, как выразился Евгений Морозов. Ведь позже на этих пансионатах можно было очень хорошо зарабатывать.

17 октября запланирован концерт в честь 50-летия со дня рождения Юрия Шатунова. Мероприятие пройдет в "Крокус-сити холл". По этому поводу успел выразить свое мнение Андрей Разин. Он уточнил, что всех, кто будет петь на этом концерте, ждет тяжелая судьба, пишет NEVA.today.

Напомним, что солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. Ему было 48 лет.

4 октября 2023, 19:14
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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