Певица Слава угрожает Киркорову Тесты Боня готовится снова стать матерью Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Среда 4 октября

22:20Приговор вынесен: что ждет сорвавшую эфир Первого канала Овсянникову 22:00"Часто бывают "приветы": возмутившему народ поступку Волочковой нашли объяснение 21:42Раскрыто местонахождение пропавшего после разрыва с Брежневой Меладзе 21:15"Дальше – порознь": Ланская назвала причину внезапного разрыва помолвки 20:44Критикующий Россию Макаревич* оказался никому не нужным за границей 20:16В вузах России внедрят новую систему образования черед два года: кого коснется 19:45Сбежавшая из России Дапкунайте "кинула" покупателей квартиры на 100 млн рублей 19:14Как Разин превратил миллионы Шатунова в ноль 18:41"Без звездной мамы": почему дочь отказалась отмечать день рождения с Волочковой 18:01Опять под опеку? Бритни Спирс снова пошла вразнос 17:37Иноагент Галкин отказался от концертов в Казахстане: почему 17:08Поплавская о закинувшей ногу на военный памятник Волочковой: За что ее судить? 16:36"Не так проста": адвокат о намерениях вдовы Баталова в скандале с Дрожжиной 16:14Приемный отец Милохина заявил о травле: Накинулись со всех сторон 13:48"Осквернение памяти героев": скандальная выходка Волочковой разгневала россиян 13:12Актер из "Тихого Дона" Зубенко умер от последствий тяжелой болезни 12:42Не уверена в себе: Сексолог объяснила поведение дочери Гузеевой 12:14Куда сходить в Москве: афиша с 3 по 10 октября 11:40Поргина готова потратить на дом-музей Караченцова стоимость элитной квартиры 11:30Ушла в работу: Как жена справляется с болезнью Игоря Николаева 11:20"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению 10:03Вышедшую на сцену со сломанной ногой Асмус встретили овациями 09:29Стало известно о самочувствии Бари Алибасова после операции 08:00Психолог призвала избегать критики и презрения при ссоре с партнером 06:18Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Ксения Бородина или Оксана Самойлова? 04:27Диетолог рассказала о пользе острого перца при похудении 02:03Флизелин или текстиль: строительный эксперт дал рекомендации по выбору обоев 00:09За что россияне полюбили Анастасию Волочкову: неординарную личность и великую балерину 23:00Грибникам дали ценный совет из-за опасности "тихой охоты" 22:00Утяшева выдала правду об интимной жизни с Волей 21:31Самбурская в откровенном наряде продемонстрировала упругую грудь 21:03Буланова требует принять меры после угроз и проклятий Разина: что произошло 20:29"Жадный до звездности": психолог обличила скандального хирурга Хайдарова 19:55"Ни стыда, ни совести": 57-летняя Штурм в нижнем белье позирует без прикрас 19:26Прооперированную Боню сравнили с Джигурдой 18:58Костомаров написал первое слово после ампутации кистей: смотрим видео 18:29Стала известна реакция Бузовой на четвертую беременность жены Тарасова 18:00Подвергнувшаяся насмешкам жена SHAMAN'а поставила на место злопыхателей 17:22Появились данные о призыве Милохина в армию: его приемный отец сделал заявление 16:56"Придают этому значение": чего женщины не могут простить Волочковой 16:06"Будет другая история": что ждет зрителей в продолжении сериала "Счастливы вместе" 14:51Брат Нурмагомедова ответил на вызов поверившего в себя Милохина 14:44Тренер назвал три главных принципа стройности 13:50Звезда сериала "Шерлок Холмс" Юшкевич возмущен успехом фильма "Чебурашка" 13:35Что сделала с собой изменившаяся до неузнаваемости Васильева: отвечает врач 12:45Вуди Аллен сделал заявление о последнем фильме и завершении карьеры 12:05"С нас хватит!": певица Слава отреагировала на неявку Хайдарова 10:37Впервые за долгое время Иван Ургант был замечен на публике 09:21Кофе по-восточному: Азиза намекнула мужу о гареме 09:16Борющаяся с лишним весом Бузова публично показала живот
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Часто бывают "приветы": возмутившему народ поступку Волочковой нашли объяснение

"Часто бывают "приветы": возмутившему народ поступку Волочковой нашли объяснение
269

Артист высказал свое мнение по поводу ситуации с балериной, задравшей ногу на памятник ВОВ.

Анастасия Волочкова является одной из самых популярных и скандальных артисток в российском шоу-бизнесе. Ранее она была примой балериной Большого театра, а сейчас занимается с начинающими танцорами и ставит собственные спектакли. Однако самым частым предметом обсуждения служит шпагат спортсменки.

Анастасия Волочкова не только гордится, но и часто хвалится своим невероятным шпагатом. Недавно популярный комик Павел Воля предположил, что так артистка показывает стороны света, мол ее ноги – это стрелки на компасе. Кажется, что уже нет ни одного места, где бы прима балерина не похвасталась гимнастическим упражнением.

Правда, если раньше артистка выбирала просто интересные локации для того, чтобы продемонстрировать свой неповторимый шпагат, например, на коне или на корме яхты, то недавно она, по мнению общественности, перешла все границы. Анастасия Волочкова показала свою растяжку, закинув ногу на памятник ВОВ.

Многие популярные личности не смогли остаться в стороне и высказали свое мнение по поводу действия артистки. Музыкант Руслан Баринов в беседе с "Дни.ру" прокомментировал поступок Анастасии Волочковой. Он убежден, что прима балерина является настоящей патриоткой своей страны и точно не несла злого умысла.

"То, что произошло в недавнем времени, могу сказать, что это очередной перфоманс звезды. Да, у нее часто бывают "приветы", но как говорится, все мы не без греха. Думаю, что она сделала это не обдуманно, а по велению энергии, которая, часто побуждает ее делать необдуманные действия. В любом случае, оправдания тут нет, все таки, памятник ВОВ, это не то место, где нужно показывать свои достоинства гибкости! Не в это время, не в этом месте", – отметил музыкант.

В беседе с телеканалом "360" Анастасия Волочкова поделилась мыслями по поводу происходящего. Артистка рассказала, что ее не волнует мнение окружающих. Сейчас она занята подготовкой к новому спектаклю и у нее нет времени отвлекаться на все, что говорят вокруг.

4 октября 2023, 22:00
Анастасия Волочкова. Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Дни.ру ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Поплавская о закинувшей ногу на военный памятник Волочковой: За что ее судить?

"Осквернение памяти героев": скандальная выходка Волочковой разгневала россиян

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Приговор вынесен: что ждет сорвавшую эфир Первого канала Овсянникову

Приговор вынесен: что ждет сорвавшую эфир Первого канала Овсянникову
Стала известна дальнейшая судьба журналистки Марины Овсянниковой. По сообщениям Прокуратуры города Москвы, в отношении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой было вынесено следующе решение: ее приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Раскрыто местонахождение пропавшего после разрыва с Брежневой Меладзе

Раскрыто местонахождение пропавшего после разрыва с Брежневой Меладзе
Открылись подробности, куда отчалил одинокий композитор Константин Меладзе. Слухи о том, что певица Вера Брежнева и ее муж Константин Меладзе развелись стали появляться давно.

"Дальше – порознь": Ланская назвала причину внезапного разрыва помолвки

"Дальше – порознь": Ланская назвала причину внезапного разрыва помолвки
Долгожданная помолвка популярной актрисы сорвалась. Популярная актриса получила признание и славу народа после ролей в сериалах "Принцесса цирка" и "Кадетство".

Критикующий Россию Макаревич* оказался никому не нужным за границей

Критикующий Россию Макаревич* оказался никому не нужным за границей
Зрители не спешат покупать билеты на концерты "Машины времени". Как ни старается Андрей Макаревич*, мир под него не хочет прогибаться.

Сбежавшая из России Дапкунайте "кинула" покупателей квартиры на 100 млн рублей

Сбежавшая из России Дапкунайте "кинула" покупателей квартиры на 100 млн рублей
Стало известно, что популярная актриса после сделки уехала из страны и перестала выходить на связь. Полтора года назад многие популярные звезды российского шоу-бизнеса решили покинуть родные земли из-за известных всем событий.

Выбор читателей

03/10ВтрПрооперированную Боню сравнили с Джигурдой 03/10ВтрКофе по-восточному: Азиза намекнула мужу о гареме 03/10ВтрСтала известна реакция Бузовой на четвертую беременность жены Тарасова 03/10Втр"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче 03/10ВтрКостомаров написал первое слово после ампутации кистей: смотрим видео 03/10ВтрБуланова требует принять меры после угроз и проклятий Разина: что произошло