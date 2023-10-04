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Среда 4 октября

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Приемный отец Милохина заявил о травле: Накинулись со всех сторон

Приемный отец Милохина заявил о травле: Накинулись со всех сторон
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Семья блогера Дани Милохина рассказала, что на них обрушился шквал негатива.

Еще год назад популярный блогер покинул родные земли. Тогда Даню Милохина многие популярные звезды внесли в свой личный черный список. Ведь его отъезд за границу сопровождался громкими скандалами. Он бросил Евгению Медведеву и ушел с "Ледникового периода", где два сезона подряд катался с олимпийской чемпионкой.

Однако недавно молодой человек решил вернуться в Россию. Его приезд стал настоящей неожиданностью для многих. На возвращение Дани Милохина в Москву поспешили отреагировать общественные деятели. Они обратились к Минобороны с просьбой о призыве блогера в армию.

Поймать молодого человека не удалось, он спустя сутки поспешил вернуться в Дубай. Как оказалось, теперь под прицелом общественности — семья популярного блогера. Приемный отец Дани Милохина заявил о травле. Он признался, что на них накинулись различные службы со всех сторон.

"Мне кажется, что это какая-то заказная травля. На нас накинулись со всех сторон: жалобы анонимные, дома двигать заставляют на три метра. Все, какие службы бывают, одновременно начали приходить", – поделился отец блогера.

Ранее "Дни.ру" писали, что появились данные о призыве Дани Милохина в армию.

4 октября 2023, 16:14
Даня Милохин. Дмитрий Рогулин/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Говорит Москва✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Милохин в половине платья и Моргенштерн с голым торсом: курьезы и выходки на премии МУЗ ТВ

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Фото: www.instagram.com/ danya_milokhin

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