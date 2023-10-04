Не уверена в себе: Сексолог объяснила поведение дочери Гузеевой

Накануне Ольга Бухарова выложила на страницу в соцсети свои фото, где она предстала без одежды. Публикацию дочь Ларисы Гузеевой сопроводила провокационным комментарием – сексолог Миллер объяснила поведение девушки.

Недавно Бухарова серьезно похудела, однако Александра Миллера уверена. что та до сих пор не удовлетворена собственной формой, сообщает Пятый канал. По ее словам, попытки преодолеть комплексы при помощи публикаций в соцсетях в наше время встречаются все чаще, и в данном случае речь идет именно о самоутверждении.

Дочь Ларисы Гузеевой как бы пытается заткнуть всех недоброжелателей, тыкая их лицом в лицо свое похудевшее тело, однако такое поведение не характерно для людей, которые в полной мере довольны собой. По мнению сексолога, Ольга не уверена в себе, иначе бы подобные публикации ей просто не были бы нужны, ведь когда кто-либо выкладывает какое бы то ни было фото на свою страницу, то так или иначе ждет реакции — в данном случае это одобрение.

Психологические проблемы такого характера свойственны в том числе людям, которые страдали от проблем с весом вследствие расстройств пищевого поведения — а Ольга Бухарова как раз недавно призналась в подобном.

Дочь Ларисы Гузеевой рассказывала, что была в отношениях с мужчиной, который систематически критиковал ее внешность — в тот момент ее вес составлял 60 кило. В итоге такие токсичные отношения вылились в психологическую проблему — она стало иначе относиться к собственному телу. Отношение изменилось и к пище.



















