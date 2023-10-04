Вышедшую на сцену со сломанной ногой Асмус встретили овациями

Актриса Кристина Асмус доказала, какое место в ее жизни занимает работа. Поступок звезды сорвал аплодисменты.



Недавно в жизни Кристины Асмус произошла неприятная ситуация. Актриса сломала ногу на съемках в Выборге.

Перелом оказался со смещением, звезде провели тяжелую операцию на стопе. Ей установили титановую пластину и пять винтов.

При этом даже подобная ситуация не смогла заставить Асмус отложить работу. Знаменитость доказала, что ее ремесло занимает одно из самых важных мест в жизни.

Сообщается, что накануне бывшая супруга Гарика Харламова она сыграла спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" в театре Ермоловой. Она вышла на сцену с гипсом, о чем окружающие догадались не сразу.

Асмус рассказала, что ее встречали аплодисментами в гримерке. Коллеги по цеху отметили, что это был ее лучший спектакль.

"Насчет лучшего не знаю, но было, правда, нереально! Надеюсь, сломанная нога тут ни при чем", — цитирует артистку телеканал "360".

Ранее СМИ писали о том, что Кристина Асмус опровергла слухи о своей беременности. Многих поклонников привлекла внимание увеличившаяся грудь звезды. Актриса объяснила это набором веса.