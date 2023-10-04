"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению

Певица активно выступает против деятельности пластического хирурга Тимура Хайдарова. Слава убеждена, что врач изуродовал ее грудь, артистку активно поддерживает несколько пациентов врача во главе с Любовью Успенской.

В беседе с "Дни.ру" нумеролог Элла Эрнес предостерегла Славу от излишней активности в организованной ею кампании против хирурга. По прогнозам эксперта, в этом месяце певице лучше не ввязываться в авантюры, ее планы, как бы она того ни хотела, не смогут реализоваться в точности.

"Ей не стоит переживать, поскольку и вся ситуация, и люди, от которых зависит ее благополучие, находятся на ее стороне. Но, тем не менее, придется понервничать", — отмечает Эрнес.

Нумеролог видит, что цифры в обозримом будущем не сулят ей возможности реванша или удачного старта, но ситуация при этом стоять на месте не будет.

"В негативно ключе знаки говорят о том, что певице противостоят влиятельные люди и большая сила. Казалось бы, все идет хорошо — и тут возникнет новая задача, которую ей придется решать", — объясняет эксперт.

По ее словам, учитывая, как в этом месяце для Славы складывается ситуация, в деле певицы могут быть серьезные потери, особенно если вести его с негативом. Элла Эрнес рекомендует артистке отступить в своей борьбе, так как все ее планы относительно этого будут рушиться, а вместе с ними уйдут и ныне существующие выгодные возможности.

"Все, что она может сейчас потерять в случае, если продолжит в негативном ключе, в последствие пойдет на пользу, несмотря на трудности. Сейчас надо смотреть по сторонам — судьба преподнесет вариант, за который можно ухватиться", – говорит эксперт.

В заключение Эрнес посоветовала Славе хорошо проработать стратегию — даже если она детально обдумана, сейчас существует большой риск того, что она обернется крахом, и пока что лучше плыть по течению.



