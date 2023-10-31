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Вторник 31 октября

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Самая любимая женщина: Лазарев растрогал россиян милым поздравлением

Самая любимая женщина: Лазарев растрогал россиян милым поздравлением
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31 октября – особенный день для Сергея Лазарева.

Сергей Лазарев скрывает свою личную жизнь ото всех. Певец не рассказывает, с кем состоит в отношениях и воспитывает двоих детей. Самой любимой и главной женщиной в жизни артиста остается мать Валентина Викторовна. В последний день октября вокалист публично обратился к родительнице и поздравил ее с днем рождения.

Исполнитель хита "В самое сердце" не только сделал публикацию в популярной социальной сети, в которой выразил любовь к матери, но и записал для нее милое видео, которое не могло не растрогать россиян. Во время концерта в Омске Сергей Лазарев, снимая на телефон зрителей, попросил их поздравить его маму с днем рождения.

Все всяких сомнений, Сергей Лазарев еще преподнесет матери подарок по случаю для рождения. Сейчас же артист находится на гастролях. Певец должен приехать со своей командой еще в 14 городов ради показа своего шоу "Я не боюсь".

Не так давно Сергей Лазарев выступил в Сибири, где произвел фурор. Певец поблагодарил поклонников в Красноярске за любовь и интерес к его концерту, который, кстати, является музыкальным спектаклем. Подробнее об этом писали "Дни.ру".


31 октября 2023, 21:30
Сергей Лазарев. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Лазарев вышел в свет с двумя ангелочками

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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